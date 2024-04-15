На фронті нашестя мишей та щурів: пухнастик Котусько став на захист бліндажів гвардійців
Джерело:МВС України
Коти надають підтримку солдатам, допомагають збирати пожертви своїм чарівним пухнастим шармом і навіть відбиваються від загарбників. В більшості випадків – з мишами та щурами.
Вони ведуть свої власні битви із гризунами, які заполонили окопи українських військових. Таким пухнастим захисником став і Котусько.
Дивіться також Особлива "квіточка" відкрила купальний сезон: бегемотик Лілі знову зустрічає гостей КиївЗоо
Котусько допомагає гвардійцям на фронті
Нещодавно солдати Рівненського підрозділу Національної гвардії знайшли кошеня неподалік від своїх передових позицій. Бійці негайно прилаштували кошеня в бліндаж.
Котусько рятує гвардійців від нашестя мишей та щурів / Фото Західне ОТО НГУ
Котусько – на захисті бліндажів гвардійців від нашестя мишей та щурів,
– повідомляють гвардійці.
Кішечку почали підкормлювати, а згодом – вона приступила до свого стратегічного "завдання" з вилову мишей. Крім того, було відзначено, що він також надав цінну підтримку військовослужбовцям.
Наразі Котусько разом з господарем набираються сил у відпустці.
Котусько разом зі своїм господарем / Фото Західне ОТО НГУ
У Сумах ДСНС під час ліквідації пожежі врятували 5 цуценят
Надзвичайники постійно ризикують власними життями, рятуючи людей та тварин у трагічних інцидентах. Щодня вони роблять добрі справи, й стають героями та прикладом для всіх українців.
Цього разу працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України врятували 5 цуценят під час ліквідації пожежі. Вони опублікували кадри їх порятунку – заплаче кожен!