На фронті нашестя мишей та щурів: пухнастик Котусько став на захист бліндажів гвардійців

Коти надають підтримку солдатам, допомагають збирати пожертви своїм чарівним пухнастим шармом і навіть відбиваються від загарбників. В більшості випадків – з мишами та щурами.

Вони ведуть свої власні битви із гризунами, які заполонили окопи українських військових. Таким пухнастим захисником став і Котусько.

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Котусько допомагає гвардійцям на фронті

Нещодавно солдати Рівненського підрозділу Національної гвардії знайшли кошеня неподалік від своїх передових позицій. Бійці негайно прилаштували кошеня в бліндаж.

Котусько рятує гвардійців від нашестя мишей та щурів / Фото Західне ОТО НГУ

Котусько – на захисті бліндажів гвардійців від нашестя мишей та щурів,

– повідомляють гвардійці.

Кішечку почали підкормлювати, а згодом – вона приступила до свого стратегічного "завдання" з вилову мишей. Крім того, було відзначено, що він також надав цінну підтримку військовослужбовцям.

Наразі Котусько разом з господарем набираються сил у відпустці.

Котусько разом зі своїм господарем / Фото Західне ОТО НГУ

У Сумах ДСНС під час ліквідації пожежі врятували 5 цуценят

Надзвичайники постійно ризикують власними життями, рятуючи людей та тварин у трагічних інцидентах. Щодня вони роблять добрі справи, й стають героями та прикладом для всіх українців.

Цього разу працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України врятували 5 цуценят під час ліквідації пожежі. Вони опублікували кадри їх порятунку – заплаче кожен!