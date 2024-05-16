Батьки проти мерії: у Франції вівці "підуть" до школи разом із дітьми 

У Франції батьки зайняли унікальну позицію проти закриття класу в одній із місцевих шкіл у регіоні Мозель. Вони зареєстрували 4 овець як учнів на наступний навчальний рік у вересні 2024 року.

Тварини бігали по двору школи. "Нових учнів" звали Джон Дір, Валеріан Дешам, Філ Тондус і Маргарита Дюпре.

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У Франції вівці "підуть" до школи разом із дітьми

Нещодавно школа, що обслуговує села Ермеланж, Ніттінг і Воер, зіткнулася з серйозною проблемою втрати одного класу через зменшення кількості учнів. Прогнози показують, що наступного навчального року в школі буде лише 94 учні, а цього недостатньо для того, щоб утримувати всі п'ять класів.

Винахідливі батьки знайшли унікальне рішення, щоб врятувати свою школу від закриття. Зарахувавши чотирьох місцевих овець в якості "вовняних однокласників", школа успішно збільшила кількість учнів до 98, таким чином виконавши мінімальну вимогу, необхідну для того, щоб всі 5 класів працювали.

Батьки заповнили реєстраційні файли, як годиться для кожного нового учня, з датами народження та іменами батьків, і відправили їх до мерії, а потім до Національного департаменту освіти,

— повідомляють місцеві ЗМІ.

До овець у місцевій школі тепер ставитимуться як до рівноправних учнів. Згідно зі спеціальним рішенням муніципалітету, імена овець будуть внесені до шкільних списків, і вони отримають доступ до шкільного подвір'я. На знак протесту проти закриття класів батьки привели овець на шкільне подвір'я, щоб продемонструвати свою незгоду з цим рішенням.

Батьки влаштували акцію протесту / Фото RTL News

Однак, мер Воєра Бертран Янсон засудив весь цей захід. За його словами, місцеву школу не закривали навіть 2021 року, коли в ній навчалося всього 90 учнів.