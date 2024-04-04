Тримали вдома 159 котів і 7 собак: у Франції пару засудили і заборонили мати домашніх улюбленців

Подружжя з Ніцци тримало 159 котів і сім собак у своїй квартирі. Помешкання було катастрофічно малим для такої кількості тварин – всього 80 квадратних метрів.

Торік поліція виявила, що тварини живуть у бруді, багато з них зневоднені, страждають від недоїдання або заражені паразитами. Суддя сказав, що подружжя не подбало про тварин належним чином.

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Чому парі заборонили домашніх улюбленців?

68-річну жінку та 52-річного чоловіка було засуджено до одного року умовно за те, що вони піддавали численних тварин жорстоким умовам утримання. Також їм назавжди заборонили заводити домашніх тварин. Подружжя ще зобов'язали виплатити понад 150 000 євро на користь різних зоозахисних організацій.

У 2023 році викликали поліцію до квартири подружжя у зв'язку з сваркою і правоохоронці були шоковані, побачивши картину. Десятки тварин були знайдені в різних кімнатах, а їхні екскременти були розкидані по всьому житловому простору.

На жаль, деякі з котів і собак були в настільки поганому стані, що згодом померли від хвороб. Подальше розслідування виявило тіла щонайменше двох котів і двох собак у ванній кімнаті.

На нещодавньому судовому засіданні власниця квартири зізналася, що тварини, які перебували у її власності, були "любов'ю її життя", але визнала, що "облажалася". Повідомляється, що у 2018 році вона забрала трьох котів і трьох собак від своїх батьків, а пізніше принесла близько 30 котів з покинутого будинку до своєї квартири. Відтоді популяція цих тварин значно збільшилася.

У Франції пару засудили та заборонили домашніх улюбленців / Ілюстративне фото Unsplash

Під час психіатричної експертизи у жінки було діагностовано синдром Ноя – стан, що характеризується нав'язливим бажанням рятувати тварин, незалежно від здатності людини адекватно піклуватися про них. Прокуратура вимагала 18 місяців ув'язнення.

Зауважимо, у 2014 році проти подружжя вже відкривали розслідування через те, що вони жили в студії площею 18 квадратних метрів з 13 котами та собакою.