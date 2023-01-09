Іноземний фотограф має невичерпну любов до тварин. У 2022 році він зробив зйомки близько 600 собакам, котам, кроликам і щурам. Він поділився улюбленими кадрами, які точно зроблять ваш день!

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Деякий час тому я почав як фотограф-самоучка, а тепер можу назвати себе професійним фотографом домашніх тварин. І я хочу звернути увагу на деяких "зірок", які були в моєму об'єктиві,

– написав автор світлин.

Пропонуємо і вам помилуватися прекрасними світлинами, які показують наймиліші сторони домашніх улюбленців. Автором цих кадрів є Olivier Naska:

Переконані, після перегляду цих кадрів, ви вже запланували фотосесію для свого улюбленця!