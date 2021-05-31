Майже меми: несподівані фото собак, від яких стає дуже смішно

Так, ці песики дуже нагадують змучених життям людей: вони такі ж нерозчесані, скуйовджені й мають дуже кумедні вирази мордочок. Подивіться добірку фото, яка не лишає шансів поганому настрою.

Ці песики втомилися від надмірної уваги, злякалися чогось або не надто хочуть фотографуватися. Як би не було, але моменти, піймані на фото, безцінні.

Варто дізнатися Інгредієнти важливі: з чого складається корм для тварин Purina®



Висловлює протест / Фото Boredpanda



Всі ми іноді так виглядаємо на несподіваних фото / Фото Boredpanda



Коли працюєш 12 годин і трішки втомився / Фото Boredpanda



Коли на роботу на 7 ранку / Фото Boredpanda



Після напруженого дня / Фото Boredpanda



Коли обійми – не твоє / Фото Boredpanda



Собаки теж хочуть відчувати себе рідиною / Фото Boredpanda

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Купання не викликає в нього ентузіазму / Фото Boredpanda



У цього песика був важкий день / Фото Boredpanda



Просто невдале фото / Фото Boredpanda

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Серйозний пес втомився / Фото Boredpanda