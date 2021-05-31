Майже меми: несподівані фото собак, від яких стає дуже смішно

Так, ці песики дуже нагадують змучених життям людей: вони такі ж нерозчесані, скуйовджені й мають дуже кумедні вирази мордочок. Подивіться добірку фото, яка не лишає шансів поганому настрою.
Ці песики втомилися від надмірної уваги, злякалися чогось або не надто хочуть фотографуватися. Як би не було, але моменти, піймані на фото, безцінні.
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Висловлює протест / Фото Boredpanda
Всі ми іноді так виглядаємо на несподіваних фото / Фото Boredpanda
Коли працюєш 12 годин і трішки втомився / Фото Boredpanda
Коли на роботу на 7 ранку / Фото Boredpanda
Після напруженого дня / Фото Boredpanda
Коли обійми – не твоє / Фото Boredpanda
Собаки теж хочуть відчувати себе рідиною / Фото Boredpanda
Купання не викликає в нього ентузіазму / Фото Boredpanda
У цього песика був важкий день / Фото Boredpanda
Просто невдале фото / Фото Boredpanda
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Серйозний пес втомився / Фото Boredpanda