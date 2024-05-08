Агресивні гіганти розміром з домашнього кота: знайшли колонію "найбільших у світі щурів"

У штаті Флорида планують ліквідацію великих гамбійських щурів, які можуть досягати до 91 сантиметр у довжину та важити 9 кілограмів. Вважають, що вони є потенційною загрозою для екології.

Експерти з охорони дикої природи занепокоєні, що ці гризуни – інвазивний вид, і можуть зашкодити екосистемі.

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Знайдено колонію "найбільших у світі щурів"

Гамбійські сумчасті щури вважаються найбільшими у світі та хоча вони водяться переважно в Африці, але знайшли свій шлях і до Флориди-Кіс. Мешканці звикли тримати їх як домашніх тварин, але тепер ця колонія стала надто чисельною в дикій природі.

Експерти з охорони дикої природи б'ють на сполох через серію втеч з в'язниць, в яких брали участь маленькі домашні тварини, схожі на котів. Хоча зухвалі втечі можуть здатися схожими на відомі казки, ці тварини насправді є інвазивними видами, які становлять загрозу для екосистеми. Конкуруючи з місцевими видами за ресурси, вони можуть завдати значної шкоди навколишньому середовищу.

Гамбійський щур – це велика агресивна тварина, яка становить найбільшу загрозу для сільськогосподарських культур,

– пишуть учені.

До того ж багато інших видів, які перебувають під загрозою зникнення, наражаються на ризик через їхню здатність перевершувати конкурентів у боротьбі за ресурси в поєднанні з високою плодючістю".



Гамбійські сумчасті щури як вид вважаються "найбільшими у світі" / Фото Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

У нещодавньому звіті Техаського інституту було виявлено, що вся популяція на острові Ґресі-Кі походить від 8 гамбійських щурів, яких випадково випустив невідомий заводчик екзотичних тварин. Місцеві експерти припускають, що ці щури могли зіграти певну роль у поширенні мавпячої віспи у 2003 році.

Зараз докладаються зусилля, щоб знищити популяцію, оскільки велетенські щури можуть перебратися через мости на острові Грассі-Кі та потрапити на материкову частину Флориди.

До слова, Державна комісія з охорони дикої природи офіційно заборонила утримувати щурів у будинках без отримання належного дозволу.