Фінвали – це другі за величиною тварини у світі після синіх китів. Ці морські гіганти перебувають на межі зникнення, як правило, проводять літо в арктичних і антарктичних місцях нагулу, а взимку мігрують у тропіки для розмноження та народження потомства.

Дослідники відстежили морських гігантів за їхніми піснями. Вони також знайшли найкращі точки огляду, де можна спостерігати за китами в їхньому звичному середовищі. Деталі цього дослідження – далі у матеріалі!

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Найбільші кити у світі живуть у "секретному місці" понад 10 років

Під час нового дослідження команда з Товариства охорони дикої природи Океанографічного інституту Бронксу та Вудс-Гоулу в Массачусетсі роками відстежувала фінвалів в океані за їхніми піснями й тепер виявила дещо незвичайне. Автори дослідження вважають, що деякі представники цього виду зовсім не мігрують в океані, а досить тривалий час проживають в одному регіоні, а саме у водах навколо Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Використовували нові дані спостереження за китами та зіставили їх зі старішими даними з цього регіону — тепер команда вважає, що фінвали мешкають тут уже близько 10 років або і більше.

Найбільші кити у світі живуть у "секретному місці" понад 10 років / Фото WCS

Протягом 4 років учені збирали дані з буя, розташованого за 60 кілометрів від узбережжя Лонг-Айленду (Нью-Йорк, США). Потім команда вивчила дані та виявила, що самці фінвалів залишаються в цьому районі протягом усього року – буї фіксували китів щомісяця протягом усього дослідження.

Що з'ясували вчені?

Зазначимо, що самці фінвалів співають свої пісні взимку під час спарювання, а тому вчені легко можуть відстежувати їхнє переміщення за цим звуком. Водночас самки, імовірно, мають перебувати в цей період десь неподалік від самців.

Фінвали затоки Нью-Йорк, як правило, займають цю нанесену на карту територію / Фото WCS

Автори дослідження виявили, що самки в цьому регіоні, ймовірно, можуть мігрувати й ведуть звичайний спосіб життя, проте самці воліють вести осіле життя й залишаються поблизу цього регіону. Район, де мешкають ці кити, відомий як Нью-Йоркська затока, яка простягається приблизно у формі трикутника на схід від Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, і на південь від Кейп-Мей, штат Нью-Джерсі.

Фінвалів рідко можна побачити поблизу берега, як інших китів, однак виявлення району, де самці проводять цілий рік, здається чимось незвичним,

– каже директор програми "Океанські гіганти" Говард Розенбаум.

Середня тривалість життя фінвалів становить від 80 до 90 років, проте сьогодні цей вид опинився на межі зникнення. На жаль, кити часто заплутуються в рибальських снастях, а також страждають від нестачі здобичі через надмірний вилов, а також удари кораблів і випробування радарів.

Фінвал плаває у водах затоки Нью-Йорк, трикутної області океану / Фото WCS

Учені вважають, що фінвали моногамні й утворюють зв'язки між парами, що спаровуються. Оскільки між їхнім спарюванням і народженням дітей минає майже рік, їхні щорічні міграції повертають їх в одне й те ж місце для обох подій. Тому вчені вважають, що саме в цьому трикутнику навколо Нью-Йорка та Нью-Джерсі народжуються дитинчата й спаровуються дорослі кити.

До слова, українські полярники з антарктичної станції імені Академіка Вернадського розповіли про китів, які живуть в Антарктиці. Наразі наші науковці ідентифікували понад 1 000 китів.