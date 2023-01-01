Картини за їх участі традиційно мають високий рейтинг та захоплені відгуки глядачів. Вірні друзі людини, величезні пси і маленькі песики, стають героями як смішних комедій, так і художніх драм. Пропонуємо вашій увазі кіно, яке змусить і посміятися та поплакати.
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5 фільмів про собак
Патрік
Молода вчителька Сара Френсіс не дуже успішна в роботі – школярі на її уроках буквально стоять на вухах. В особистому житті теж негаразди – хлопець покинув без пояснень, а батьки докучають моралями. Випробувань багато не буває і їй дістається ще одне – спадок від бабусі. І ні, це не шикарний будинок та багатомільйонний бізнес, а нахабний мопс Патрік, який своїми витівками здатний остаточно зіпсувати життя.
Але відбувається дивне – завдяки норовливому псу справи йдуть на краще. Та й симпатяга-ветеринар приділяє Сарі дедалі більше уваги.
Кадр із фільму "Патрік" / Фото із трейлеру
Собаче життя
Екранізація сімейного роману Вільяма Брюса Кемерона "Життя та мета собаки" – з тих фільмів про собак, що зняті для дітей, але цікаві й для дорослих.
Пес Бейлі – найкращий друг хлопчика Ітана, учасник дитячих забав та свідок юнацьких закоханостей. Але собачий вік недовгий і Бейлі вмирає від старості, щоб народитися знову поліцейською німецькою вівчаркою в Чикаго, потім – собачкою в Атланті, а ще ніким не улюбленим сенбернаром. Але щасливе п'яте втілення знову привело Бейлі до улюбленого хазяїна, вже дорослого Ітана.
Кадр із фільму "Собаче життя" / Фото kinoafisha.ua
Вам неодмінно буде цікаво дізнатися, як розгортатимуться події, коли Ітан зрозуміє, що це саме його друг дитинства. До слова, є ще друга частина фільму, яка дарує продовження історії.
Мій собака Ідіот
Комедійна екранізація роману Джона Фанте про колись успішного письменника, якого наздогнала творча та особистісна криза. Чверть століття тому Анрі написав бестселер, але з того часу нічого більшого не виходить, натхнення не відвідує, кохана дружина і діти перестали радувати і розуміти.
Якось у дворі він знаходить пса – величезного, незграбного та надзвичайно безтурботного. З цього моменту життя чоловіка повністю змінюється. Ідіот (так називає герой свого собаку) стає єдиною турботою Анрі. Життєрадісна псина дивним чином змінює життя всієї родини.
Кадр із фільму "Мій собака Ідіот" / Фото Планета Кіно
Думай як собака
Головними героями фантастичної сімейної комедії виступають 12-річний хлопчик Генрі та його пес Олівер. Через проведений науковий експеримент дитина починає чути думки пса. Поради Олівера стають в пригоді, адже на підлітка раптово навалюється купа проблем у школі та сім'ї.
Олівер допомагає Генрі запросити дівчинку на танці, отримати повагу класу і помирити батьків хлопчика, які збираються розлучитися. Виявляється, все геніальне просто. Це добра сімейна комедія про те, що сила у простоті, що незвичайні речі трапляються і що добро завжди перемагає зло.
Кадр із фільму "Думай як собака" / Фото із трейлеру
Белль і Себастьян: друзі навіки
Нечасто дія дитячих фільмів про собак відбувається під час війни, як в екранізації повістей французької актриси та письменниці Сесіль Обрі. В цій стрічці семирічний сирота Себастьян живе в альпійському селі Сен-Мартен, де в жителів чимало клопоту, оскільки йде війна. Хлопчик мешкає з дідусем і тіткою, й вважає, що мама пішла до Альп і тому цілими днями бродить горами. Там він зустрічає грозу овець – величезного кудлатого собаку, називає його Белль і береться захищати від усіх бід.
Це ще одна зворушлива історія про справжню дружбу. Тут усе, як потрібно: відданість, вірність та повне порозуміння. Картинку доповнюють захопливі пейзажі французьких Альп – начебто опиняєшся у казці.
Кадр із фільму "Себастьян і Белль: друзі навіки" / Фото із трейлеру
Переконані, після їх перегляду, у вас прокинуться найкращі якості – доброта, співпереживання та дитяча віра в диво. Приємного перегляду!