Картини за їх участі традиційно мають високий рейтинг та захоплені відгуки глядачів. Вірні друзі людини, величезні пси і маленькі песики, стають героями як смішних комедій, так і художніх драм. Пропонуємо вашій увазі кіно, яке змусить і посміятися та поплакати.

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5 фільмів про собак

Патрік

Жанр: комедія

Актори: Бітті Едмондсон, Ед Скрейн, Том Беннетт…

Країна: Велика Британія

Рейтинг: IMDb – 5.9

​Вікові обмеження: 12+

Молода вчителька Сара Френсіс не дуже успішна в роботі – школярі на її уроках буквально стоять на вухах. В особистому житті теж негаразди – хлопець покинув без пояснень, а батьки докучають моралями. Випробувань багато не буває і їй дістається ще одне – спадок від бабусі. І ні, це не шикарний будинок та багатомільйонний бізнес, а нахабний мопс Патрік, який своїми витівками здатний остаточно зіпсувати життя.

Але відбувається дивне – завдяки норовливому псу справи йдуть на краще. Та й симпатяга-ветеринар приділяє Сарі дедалі більше уваги.

Кадр із фільму "Патрік" / Фото із трейлеру

Собаче життя

Жанр: фентезі, драма

Актори: Джош Гад, Денніс Куейд, Пеггі Ліптон…

Країна: США, Індія

Рейтинг: IMDb – 7.2

Вікові обмеження: 6+

Екранізація сімейного роману Вільяма Брюса Кемерона "Життя та мета собаки" – з тих фільмів про собак, що зняті для дітей, але цікаві й для дорослих.

Пес Бейлі – найкращий друг хлопчика Ітана, учасник дитячих забав та свідок юнацьких закоханостей. Але собачий вік недовгий і Бейлі вмирає від старості, щоб народитися знову поліцейською німецькою вівчаркою в Чикаго, потім – собачкою в Атланті, а ще ніким не улюбленим сенбернаром. Але щасливе п'яте втілення знову привело Бейлі до улюбленого хазяїна, вже дорослого Ітана.



Кадр із фільму "Собаче життя" / Фото kinoafisha.ua​

Вам неодмінно буде цікаво дізнатися, як розгортатимуться події, коли Ітан зрозуміє, що це саме його друг дитинства. До слова, є ще друга частина фільму, яка дарує продовження історії.

Мій собака Ідіот

Жанр: комедія

Актори: Іван Атталь, Шарлотта Генсбур, Ерік Руф…

Країна: Франція, Бельгія

Рейтинг: IMDb – 6.1

Вікові обмеження: 18+

Комедійна екранізація роману Джона Фанте про колись успішного письменника, якого наздогнала творча та особистісна криза. Чверть століття тому Анрі написав бестселер, але з того часу нічого більшого не виходить, натхнення не відвідує, кохана дружина і діти перестали радувати і розуміти.

Якось у дворі він знаходить пса – величезного, незграбного та надзвичайно безтурботного. З цього моменту життя чоловіка повністю змінюється. Ідіот (так називає герой свого собаку) стає єдиною турботою Анрі. Життєрадісна псина дивним чином змінює життя всієї родини.

Кадр із фільму "Мій собака Ідіот" / Фото Планета Кіно

Думай як собака

Жанр: фантастика, драма, комедія, сімейний

Актори: Гебріел Бейтман, Джош Дюамель, Меган Фокс…

Країна: США, Великобританія, Китай

Рейтинг: IMDb – 5.2

Головними героями фантастичної сімейної комедії виступають 12-річний хлопчик Генрі та його пес Олівер. Через проведений науковий експеримент дитина починає чути думки пса. Поради Олівера стають в пригоді, адже на підлітка раптово навалюється купа проблем у школі та сім'ї.

Олівер допомагає Генрі запросити дівчинку на танці, отримати повагу класу і помирити батьків хлопчика, які збираються розлучитися. Виявляється, все геніальне просто. Це добра сімейна комедія про те, що сила у простоті, що незвичайні речі трапляються і що добро завжди перемагає зло.

Кадр із фільму "Думай як собака" / Фото із трейлеру

Белль і Себастьян: друзі навіки

Жанр: драма, пригоди

Актори: Фелікс Боссюе, Чекі Каріо, Марго Шательє…

Країна: Франція

Рейтинг: IMDb – 6.9

Вікові обмеження: 6+

Нечасто дія дитячих фільмів про собак відбувається під час війни, як в екранізації повістей французької актриси та письменниці Сесіль Обрі. В цій стрічці семирічний сирота Себастьян живе в альпійському селі Сен-Мартен, де в жителів чимало клопоту, оскільки йде війна. Хлопчик мешкає з дідусем і тіткою, й вважає, що мама пішла до Альп і тому цілими днями бродить горами. Там він зустрічає грозу овець – величезного кудлатого собаку, називає його Белль і береться захищати від усіх бід.

Це ще одна зворушлива історія про справжню дружбу. Тут усе, як потрібно: відданість, вірність та повне порозуміння. Картинку доповнюють захопливі пейзажі французьких Альп – начебто опиняєшся у казці.



Кадр із фільму "Себастьян і Белль: друзі навіки" / Фото із трейлеру

Переконані, після їх перегляду, у вас прокинуться найкращі якості – доброта, співпереживання та дитяча віра в диво. Приємного перегляду!