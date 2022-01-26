Ейфорія та дивна поведінка: чому коти мають особливу реакцію на мʼяту

Часто власники котів дивуються: чому улюбленцям подобається запах котячої м'яти. Адже чотирилапі починають дивно поводитися у присутності цієї рослини.

Котяча мʼята – рослина, яка має сильний лимонний запах від листя. В її соку є ароматне ефірна олія, що називається непеталактон. Це саме той аромат, який подобається кішкам.

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Як м'ята діє на кота

Непеталактон – своєрідний афродизіак. Ефект від цієї рослини дуже схожий з впливом валеріани: кішка валяється на підлозі, треться об рослину, катається, виділяє багато слини, жує стебла та листя, муркоче і підскакує.

Зіниці у неї в стані такої ейфорії дуже розширені, як при наркотичному чи алкогольному сп'янінні. Все це нагадує поведінку тварини у весняний період спарювання, коли коти божеволіють.



Котяча мʼята / Фото Jemma's Natural Pet Boutique

Яка тривалість

Ейфорія може тривати до 15 хвилин. Якщо при цьому кіт поїдатиме листочки рослини, то ефект буде заспокійливим.

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Чи є небезпека для кота

Після безупинного катання в м'яті, кішка в один момент втрачає інтерес до рослини. Її поведінка стає абсолютно нормальною, наче нічого й не відбувалося.

Проте варто бути обережним з емоційними та схильними до агресії тваринами, адже в момент ейфорії вони можуть атакувати інших вихованців та господаря, а також мітити територію навколо.

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