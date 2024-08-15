З лагідною шкірою дельфіна та зубами-пилками: відкрито новий вид стародавнього чудовиська

Міжнародна команда вчених з Німеччини та Великої Британії зробила значний прорив, визначивши новий вид стародавнього морського крокодила. Він отримав назву Enalioetes schroederi.

Стародавній морський крокодил жив на Землі 135 мільйонів років тому

Приблизно 135 мільйонів років тому мілководні моря, які колись охоплювали більшу частину сучасної Німеччини, були домівкою для дивовижної істоти, відомої як еналіотес. Ця стародавня морська рептилія представляє окрему гілку еволюції крокодилів, демонструючи адаптацію до життя у водному середовищі.

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Нещодавні знахідки висвітлюють адаптації стародавнього крокодила, що належить до родини Metriorhynchidae. Ця істота характеризувалася гладкою, безлускатою шкірою, ластами та характерним хвостовим плавцем, що дозволяло їй процвітати в морському середовищі. Відомий як еналіотес, цей стародавній хижак полював переважно на рухливу здобич, таку як кальмари та риба. Однак наявність великих пилкоподібних зубів вказує на те, що він міг також полювати на інших морських рептилій.

Детально описати доісторичне морське чудовисько змогли після того, як було знайдено череп тварини, що добре зберігся.

Ця знахідка чудова. після проведення комп'ютерної томографії ми змогли багато дізнатися про внутрішню анатомію цих морських крокодилів і реконструювати внутрішні порожнини та навіть внутрішні вуха тварини,

– розповів керівник проєкту Свен Сакс.



Реконструкція життя Еналіотеса / Фото Joschua Knüppe

Тоді як доктор Марк Янг зі Школи наук про Землю Единбурзького університету підкреслив значення еналіотесів у розумінні еволюції метроринхів протягом Крейдяного періоду. Дослідження показує, що протягом Юрського періоду метроринхи зазнали значних еволюційних змін, прийнявши план тіла, відмінний від інших крокодилів. Ключові адаптації включали:

розвиток ластів,

хвостового плавника,

втрату кісткової броні,

гладку шкіру без луски, що сприяло переходу до все більш морського способу життя.

Він додав, що анатомія черепа еналіотеса – великі очі та маленькі вуха – говорить про те, що він був дуже добрим і швидким плавцем.

Зазначимо, що викопні скам'янілості були виявлені вченими понад 100 років тому. Відтоді зразок втрачали під час Другої світової війни, а потім знову виявили в музеї Мінден. Порівнявши викопне зі скам'янілостями з інших музейних колекцій, Сакс і його команда визначили, що це новий для науки вид.