У американському штаті Канзас верблюд, якого залучили до різдвяних сцен у місцевому вертепі, втік від власників та влаштував собі забіг нічним містом. Походеньки тварини стали вірусними у соцмережах – люди активно знімали відео з екзотичним утікачем та обговорювали появу верблюда.

Аравійський верблюд, який виступав разом з вертепом у різдвяних постановках у Боннер-Спрінгс, став героєм захопливої погоні. Ввечері тварина зникла, а поліція розпочала пошуки утікача в районах міста.

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На сторінці місцевої поліції активно документував розвиток погоні – дописи правоохоронців стали популярними у фейсбуці.

Верблюд утік з вертепу / Фото поліції Боннер-Спрінгс

Увечері недоуздок верблюда, якого показували у місцевому залі сільського господарства, порвався. Двогорба тварина вирішила не гаяти час та втікла, перш ніж хтось помітив.

Офіцери та відділ контролю за тваринами провели цілий день, переслідуючи розпущеного верблюда,

– повідомили у поліції Боннер-Спрінгс про інцидент.

Про зниклого верблюда поліціянти дізналися вранці наступного дня, коли абонент повідомив їм про тварину, яка бродить полем для гольфу.

Правоохоронці, скориставшись гольф-карами, намагались наздогнати екзотичного утікача, проте тварині вдалося відірватися від поліції.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Того ж дня очевидці повідомили правоохоронців, що бачили верблюда, який галопом несеться трасою.

Того дня поліція дізналася, що верблюди можуть бігати зі швидкістю 65 кілометрів на годину,

– написали у поліцейському департаменті.

Люди, які бачили верблюда, знімали відео та публікували у соцмережах. У дописах видно, як тварина прогулюється парком чи біжить магістраллю.

Верблюд бігав містом / Фото поліції Боннер-Спрінгс

Згодом втікача все ж упіймали за допомогою лассо. Тварину передали власникам – верблюд повернувся додому, а незвичайна погоня щасливо завершилася.

Тварина повернулася додому / Фото поліції Боннер-Спрінгс