Забудьте про це раз і назавжди: чому не можна годувати білок у міських парках

Білки стали звичним явищем майже в кожному міському парку. Багато відвідувачів люблять приносити волоські горіхи або фрукти під час своїх прогулянок, часто ділячись ласощами з цими рухливими створіннями. Втім, виявляється, робити цього не можна.

І не лише тому, що білки є переносниками ряду захворювань, наприклад сказу. Чому ж не можна годувати білок в парку – далі у матеріалі!

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Білки – частина дикої природи

Фахівці з дикої природи проводять паралелі між підгодовуванням білок і згубними наслідками підгодовування птахів поза сезоном. Вони підкреслюють, що здорові дикі тварини від природи здатні подбати про себе самі. Однак, пропонування їстівних подарунків може призвести до залежності, перешкоджаючи цим тваринам самостійно знаходити їжу.

Пригощати білок можна лише в період екстремальних холодів і лише такими продуктами:

очищені волоські горіхи;

нечищене гарбузове та соняшникове насіння;

морква;

нарізане яблуко;

сушені зерна кукурудзи;

сухофрукти без цукру.

Тому експерти настійливо закликають громадськість утриматися від підгодовування білок, щоб забезпечити збереження їхніх навичок виживання.

Стежте за тим, що їсте у парку ви

У місцевих парках білки відомі своїми опортуністичними харчовими звичками, споживаючи будь-які легкодоступні джерела їжі. Ці тварини ласують викинутими чипсами та крекерами, знайденими у відкритих упаковках на лавках або в сміттєвих баках. Це ж стосується бутербродів, шоколаду і всього іншого.

Така людська їжа може бути шкідливою для здоров'я цих істот. Щоб білки не рилися в смітті, не залишайте відкриті пакети із залишками їжі у баках.