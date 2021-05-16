Двійня мавпенят та рідкісні тигри: у зоопарку Бердянська народилися нові звірі – фото

Після довгого карантину відкрили зоопарки. Водночас в зоопарку Бердянська приблизно 50 звірів та птахів народили нове потомство.
У вольєрі павіанів – поповнення, народилася мавпа Фея, проте звірі не завжди належно ставляться до дітей. Співробітникам зоопарку довелося забрати Фею зі зграї, поки вона не підросте.
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Керівник зоопарку Ігор Кальченко розповів, що малюки з групи віком від року до півтора почали чомусь ставитися до маленької мавпи не дуже добре, тож її забрали від них, щоб врятувати.
У зоопарку народилася мавпа Фея / Фото 24 каналу
Двійня мавпенят у зоопарку
Є в зоопарку й двійня новонароджених мавпенят, найменших приматів Америки. Їх назвали на честь французького зоолога – "тамаріни Жоффруа".
Дорослі особи виростають не більші, ніж до 24 сантиметрів. Одне з мавпенят є хлопчиком, якого звати Оззі, натомість дівчинку назвали Одрі, їм майже 20 днів.
Дорослі тамаріни виростають не більші, ніж до 24 сантиметрів / Фото 24 каналу
"Поки вони їдять тільки молоко, невдовзі спробуємо давати їм кашу та фруктове пюре. Яблука та банани вони їстимуть вже з місяця", – розповіла співробітниця зоопарку Олена.
Народження рідкісних тигрів
Чергове поповнення й у рідкісних білих тигрів-альбіносів, Азіри та Француза – у них вже вчетверте народжується таке ж біле потомство.
В Азіри та Француза народилось потомство / Фото 24 каналу
Маленькі тигр та тигриця ще не мають імен, їм лише місяць, але вони вже тримаються на лапах й намагаються спілкуватися з іншими.
Коли тигренята підростуть, то за програмою обміну їх переведуть до іншого зоопарку. Поки ж вони мешкають у бердянському звіринці, який вже відкрили після карантину.
Тигренят переведуть до іншого зоопарку / Фото 24 каналу
Водночас місцеві фахівці зазначили, що у відповідному кліматі деякі тварини виводять потомство двічі на рік. Ще один невеликий бебі-бум очікують восени.