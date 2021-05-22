20 фото, які доводять: два коти краще, ніж один

Відчуваєте провину за те, що не можете багато часу приділяти котику і він на самоті чекає вас з роботи? Як варіант можна завести другого кота, щоб вони могли вдвох забавлятися, сваритися і будувати змову проти вас.

Без сумніву, перш ніж заводити другого кота необхідно зважити усі "за" і "проти". Крім подвійної порції позитиву, два вихованці принесуть і подвійну необхідність в щоденному прибиранні, годуванні, відвідинах ветеринара.

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Два коти краще, ніж один

Двом котикам точно не буде сумно, але за умови якщо вони знайдуть взаєморозуміння і будуть прихильно один до одного ставитися. Саме про таких котиків фотопідбірка нижче.

Удвох не так страшно їхати до лікаря.

Удвох і на пилосос впевненіше шипиться.

Якщо відключили опалення, можна тулитися один до одного.

Чи тулитися вдвох до хазяїна і зробити йому наймилішу у світі бороду.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Що може бути милішим за сердечка із двох хвостиків?

Дивитися перед сном улюблений серіал значно краще разом.

І релаксувати після важкого робочого дня, коли задачу із піймання миші так і не вдалося закрити.

Удвох вони точно не пропустять загрозу і приготуються до атаки.

Відточуватимуть бойову і спортивну майстерність один на одному.

Два коти – це подвійна порція радощів, коли ви нарешті повертатиметеся додому.

Водночас два коти – це подвійна порція химерних звичок.

Два коти – це взаємопідтримка: "Не переживай за той вазонок, пересадять його".

"Ти точно не набрала вагу, просто шерсть на зиму розпушилася".

Удвох приємніше ділитися останнім і випрошувати додаткову порцію.

Втім, два коти – загроза змови і бунту проти хазяїна.

А ця пара вже приготувала зговір проти собаки і взяла її у полон.

Господарі можуть переживати, що коти не поладнають один з одним. Звісно, кожен випадок індивідуальний і залежить від характеру котів. Якщо подружити котів не вдасться, господареві доведеться постійно бути суддею в їхніх конфліктах.

Але як такі однакові мордочки можуть не поладнати?

Ці два коти настільки прижилися, що один став тінню іншого.

Маленька копія точно поладнає із великою.

Здається, ці коти вже на шляху повного взаєморозуміння. Але це не точно.

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