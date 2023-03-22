ДСНС врятувала ще одну собаку з-під завалів в Запоріжжі

Під завалами опинилися чимало мешканців та пухнастих. ДСНС одразу прибули на місце та розпочали пошуково-рятувальну операцію. Їм вже вдалося врятувати певну кількість осіб, деякі з них, на жаль, – загинули.

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Зокрема, співробітники ДСНС врятували ще одного чотирилапого. Вони знайшли його серед руїн будинку.

Ще один хвостатий, якого врятували співробітники ДСНС,

– повідомили у службі.

За словами очевидців, господар пса наразі госпіталізований у лікарню. Людина постраждала внаслідок ракетного удару.

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ДСНС врятували з небезпеки маленького мопса

Працівники ДСНС врятували також маленького мопса, який перебував у багатоповерхівці під час ворожого обстрілу.

Зворушливе фото, яке опублікували на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, де рятувальник ДСНС виносить на руках наляканого чотирилапого вже встигло облетіти мережу та зібрати чимало коментарів з подякою службі порятунку за роботу.