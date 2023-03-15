ДСНС врятувала фазана і передала до Одеського зоопарку
"Куркою" виявився красень-фазан, якого витягнули і передали до Одеського зоопарку. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій.
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Набридло, мабуть, цьому красеню жити в селі, тому скористався можливістю забитися під передній бампер легкового автомобіля та "приїхав" у місто,
– пожартували у ДСНС.
Власниця сама боялась чіпати пташку, тому заїхала в найближчу пожежну частину до рятувальників і попросила витягти з-під її бампера "курку".
Фазан із рятувальником та директором Одеського зоопарку Ігорем Біляковим / Фото ГУ ДСНС в Одеській області
В Одеський зоопарк передали фазана / Фото ГУ ДСНС в Одеській області
Рятувальники дістали, нагодували і у найкоротший термін передали в Одеський зоопарк, директор якого, як завжди, охоче відгукнувся. Працівники кажуть, директор закладу не здивувався, адже часто доводиться приймати від рятувальників черепашок та навіть одного разу єнота.
В Одесі врятували фазана, який "приїхав" до міста під бампером авто / Фото ГУ ДСНС в Одеській області