Кожне життя важливе: під Києвом ДСНС під час пожежі врятували котика

У середу, 17 липня, у місті Вишневе Київської області сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Під час гасіння пожежі рятувальникам вдалося врятувати кота.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Причину виникнення загоряння встановлять правоохоронці.

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ДСНС під час пожежі врятували котика

17 липня о 10:42 працівники ДСНС отримали повідомлення про пожежу у квартирі в місті Вишневе на вулиці Зеленій.

По прибуттю встановлено, що відбулося загоряння у двокімнатній квартирі на 4-му поверсі житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальникам вдалося врятувати кота, якого винесли з задимленого приміщення на вулицю, де тварині було надано первинну допомогу,

– йдеться у повідомленні.



Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували котика / Фото ДСНС Київщини

Внаслідок пожежі знищено пральну машинку та диван, пошкоджено облицювання стін та стелі, речі домашнього вжитку.