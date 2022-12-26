Собака влаштувала пожежу в будинку – постраждав матрац
Так, у селі Хоклі, що на сході Англії, напередодні Різдва в одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники підозрюють, що винуватцем вогню став пес, який випадково увімкнув фен.
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Пожежна служба Ессекса повідомила, що її викликали в Хоклі, щоб виявити жаристе полум'я в спальні.
Матрац, який постраждав внаслідок пожежі / Фото пожежна служба Ессекса
Вважається, що домашня собака стрибнула на ліжко і включила фен, в результаті чого він підпалив постіль та матрац. Власниця оселі в цей момент була на вулиці.
Ми вважаємо, що собака, можливо, стрибнула на ліжко й увімкнула фен, у результаті чого він підпалив на постіль і матрац. Після того, як ви закінчите користуватися будь-якими електроприладами, такими як фени та випрямлячі, від'єднайте їх від мережі,
– заявили рятувальники.
Собака чекала біля вхідних дверей, коли повернеться господар. Коли жінка увійшла, побачила, що її будинок повний диму. Вогнеборцям вдалось швидко загасити вогонь, він не встиг розповсюдитись за межі спальні.
Наслідки пожежі, яку випадково влаштував собака / Фото пожежна служба Ессекса
Обом постраждалим надали медичну допомогу, оскільки вони надихалися диму.