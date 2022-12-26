Собака влаштувала пожежу в будинку – постраждав матрац

Так, у селі Хоклі, що на сході Англії, напередодні Різдва в одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники підозрюють, що винуватцем вогню став пес, який випадково увімкнув фен.

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Пожежна служба Ессекса повідомила, що її викликали в Хоклі, щоб виявити жаристе полум'я в спальні.

Матрац, який постраждав внаслідок пожежі / Фото пожежна служба Ессекса

Вважається, що домашня собака стрибнула на ліжко і включила фен, в результаті чого він підпалив постіль та матрац. Власниця оселі в цей момент була на вулиці.

Ми вважаємо, що собака, можливо, стрибнула на ліжко й увімкнула фен, у результаті чого він підпалив на постіль і матрац. Після того, як ви закінчите користуватися будь-якими електроприладами, такими як фени та випрямлячі, від'єднайте їх від мережі,

– заявили рятувальники.