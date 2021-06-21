Домашні улюбленці футболістів збірної України – фотодобірка

У Римі на Олімпійському стадіоні 11 червня стартувало Євро-2020. Українських футболістів підтримують вболівальники та родини. Окрім того, невичерпним джерелом любові та радості є їхні домашні улюбленці.

Футболісти активно діляться фотографіями свої собак та котів у інстаграмі. Найбільше наші спортсмени люблять собак, та деякі все-таки надають перевагу котам або навіть мають двох тваринок.

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Улюблені тварини футболістів збірної України на Євро-2020

Ледь не найпопулярнішими в мережі є французькі бульдоги півзахисника Олександра Зінченка. Вони дивляться футбол з Олександром та його дружиною Владою Седан. Також вболівають за англійський футбольний клуб Manchester City, за який грає Зінченко. Ба більше, спортсмен навіть грає з ними у футбол.

Тварини також дуже чекають на Зінченка вдома та феєрично зустрічають.

Коли залишив удома своїх дітей одних на 8 годин,

– підписав відео зустрічі футболіст.

Також Олександр Зінченко займається з ними спортом.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

У воротаря Андрія Пятов вдома живе велика руда кішка. Зазвичай її фотографіями ділиться дружина футболіста та мати його 4 дітей Юлія Пятова.

У одному з постів Юлія написала, що кицю звуть Сімба. Вона породи мейн-кун, яка славиться своєю невибагливістю та витривалістю.

Ніколи не думала, що кіт може приносити стільки радості,

– зауважила Юлія.

Воротар збірної Анатолій Трубін опублікував фото собаки та кота. Він також запитав підписників, якій домашній тварині вони надають перевагу.

У захисника Сергія Кривцова вдома живе рудий кіт. Вітаючи підписників зі святом, спортсмен опублікував фото з сім'єю та домашнім улюбленцем. Він жартома зауважив, що "при створенні фото жоден кіт не постраждав".

Про їхнього кота також розповідає дружина Юлія. Виявляється кота називають Персик.

Я ніколи не думала, що може бути така любов до кота, і кіт може бути настільки товариським, люблячим і терплячи,

– написала Юлія.

Жінка пригадала, що Сергій колись говорив нібито в його будинку ніколи не буде кота, а тепер сам виціловує його та змушує брати з собою в спальню на ніч.

Дівчина Іллі Забарного Ангеліна (донька дружини шоумена Андрія Джеджули) публікувала фото з білим котом.

Олександр Тимчик разом з дружиною Каріною мають вдома французького бульдога.

Очевидно з твариною найчастіше гуляє саме дружина відомого захисника.

До речі, Катерина щоразу вдягає собаку зі смаком.

Обожнює свого собаку й півзахисник Віктор Циганков. Очевидно, він приділяє лабрадору Лакі багато часу. Адже навіть привітав собаку з першим днем народження і розповів, як сильно любить.

Вдячний життю за те, що у мене є такий прекрасний малюк. Кожен день ти даруєш любов, тепло і радість. Проживи найкраще собаче життя, що тільки існує. Ми тебе дуже сильно любимо,

– чуттєво написав Циганков.

Він навіть має картину з зображенням лабрадора.

Ба більше, Віктор Циганков їсть з собакою морозиво.

Очевидно у Ромеро Бонфима Марлоса, українського футболіста бразильського походження, також є домашня тварина. Судячи з фото, з родиною живе сибірський хаскі.

У родині нападника Артема Бєсєдіна, очевидно, також є собака. Дружина Радміла Карафєтова якось написала, що це також їхній член сім'ї.

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