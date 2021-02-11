Зайва вага та депресія: що варто знати про догляд за домашніми тваринами

Харчування котів та собак значною мірою впливає на їхнє здоров'я. Зважаючи на це, домашніх тварин варто приводити на огляд до ветеринара принаймі раз на рік.

За даними лікарів, навіть звичайне молоко може зашкодити тварині. Водночас зайва вага – це вже тривожний сигнал для власників чотирилапих улюбленців.

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Лікарка ветеринарної медицини Христина Хімчак розповіла, що корм тварини не можна змішувати. Водночас не варто годувати її ковбасою, сосисками, картоплею, зокрема солоними та солодкими продуктами.

Це все є забороненим для раціону тварини, адже негативно впливає на її внутрішні органи,

– зазначила вона.

Історія кота Пломбіра

Думку про негативний вплив харчування на здоров'я тварини підтверджує історія кота на ім'я Пломбір. Через любов господарів його вага зросла до 7 кілограмів.



Кіт Пломбір / Фото 24 каналу

Господар тварини Павло розповів, що вага тварини була на 3 кілограми більшою, аніж потрібно. Через це його необхідно було перевести на дієтичне харчування.

"Дієта полягала в зміні корму саме для стерилізованих котів. Також його треба було годувати 2 рази на день. Це вартувало нам багатьох нервів, бо кіт звик багато їсти", – зазначив господар тварини.

Згодом дієтичне харчування показало результат, але тварину на якийсь час відвезли погостювати до бабусі. Згодом ситуація стала такою, як і раніше. За словами господаря Пломбіра, спершу він схуднув на 1 – 1,5 кілограма, а потім бабуся його відгодувала. Через це тварина знову була змушена перебувати на дієті.

Від чого залежить схильність до захворювань

Показник того, наскільки часто тварина може хворіти, залежить навіть від її розміру та породи. Наприклад, невеликі собаки схильні до хвороб з серцем, а великі породи – з опорно-руховою системою.

Собаки й коти брахіцефали, тобто ті, в яких приплескана мордочка, мають генетичну схильність до серцево-судинних захворювань та проблем з дихальною системою,

– розповіла лікарка ветеринарної медицини.

За її словами, кішки є схильними до проблем з сечовидільною системою.

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Депресія у тварин

Тварини, особливо собаки, можуть навіть мати депресію. Вона проявляється тоді, коли тварину надовго залишають вдома самою. Наприклад, таке тарпляється, коли господарі їдуть у відпустку.

Через це в Україні користуються популярністю власників домашніх тварин зоопсихологи. Такі фахівці дають поради, як краще порозумітися з чотирилапими друзями.