2-метровий дог Дієго обожнює мотоцикли і став зіркою Лондона

Дога Дієго добре знають у Лондоні: він двометровий пес, який із захопленням катається на мотоциклі разом зі своїм власником. Лише почувши, як заводиться мотор, дог одразу ж стрибає у свою люльку і показує, що готовий до пригод.

Великого дога на ім'я Дієго часто прозивають Громітом. Господар дога Карлос і сам песик багатьом нагадують нерозлучну пару із мультфільму "Воллес і Громіт".

Кумедне Песик президента Ірландії не давав йому виголосити промову, бо хотів бавитися

Як дог з'явився у родині мотоцикліста

Карлос, який походить з Бразилії, завжди любив мотоцикли та собак. Коли він зустрів тоді ще майбутню дружину Еленіс йому довелося змиритися з тим, що він, можливо, ніколи більше не буде власником собаки. Річ у тім, що Еленіс до смерті боялася собак.

Її дуже подобалися мотоцикли, і так одружившись, Еленіс і Карлос перетворили свою пристрасть на бізнес: відкрили крамницю мотоциклів.



Карлос обожнює мотоцикли і собак / Фото SWNS

Після 17 років спільного життя Елініс зрозуміла, як багато значить для Карлоса мати собаку, і вирішила, що їй потрібно подолати свою фобію. Пара вирішила завести дога – породу, відому своїм спокійним характером.

Я була скам'янілою, але Карлос раніше мав догів і запевнив мене, що, незважаючи на те, що вони такі великі, вони дуже спокійні,

– сказала Еленіс.

Еленіс купила дога Карлосові як різдвяний подарунок у 2015 році. Відтоді вони вдвох нерозлучні.

За словами Елініс, Дієго є "татковим хлопчиком". "Карлос якось сказав, що купив мені люльку для мотоцикла, але я думаю, що завжди передбачалося, що пасажиром стане Дієго!" – жартує Еленіс.



Люлька спершу передбачалася для Еленіс, але щось пішло не так / Фото SWNS

Любов Дієго до їзди

5-річний Дієго із задоволенням ловить вітер, що дме йому у вуха. Дог має зріст понад 2 метри, і він біжить, коли чує, як колишній російський військовий мотоциклетний двигун запускається. Він стрибає прямо в м'яку люльку і показує, що готовий до пригод.



Дієго має захисні окуляри та паски безпеки / Фото SWNS

Карлос одягає Дієго захисні окуляри, і пара вирушає вулицями східного Лондона, тішачи перехожих. У місті їх часто спиняють люди, які намагаються зробити фото – іноді їх знімають до 500 разів. Дієго це до вподоби: він навмисне привертає увагу і навіть позує для камери.

Карлос возить свого супутника короткими поїздками містом, для безпеки переконуючись, що він надійно прив'язаний.



Дієго до вподоби увага перехожих / Фото SWNS

Вони регулярно затримують дорожній рух через велику кількість перехожих, які намагаються сфотографувати їх. Проте Дієго гріється своєю славою і привертає увагу, як тільки може.