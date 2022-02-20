До та після: світлини замурзаних собак, які повернулися з прогулянки

Собаки обожнюють під час прогулянок перевірити усі калюжі. Відповідні фото господарі публікують у соціальних мережах.

Після прогулянок з улюбленими собаками господарі часто мають багато роботи. Усе через "грязьові ванни" чотирилапих.

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Собаки не обмежуються тільки носиком чи лапками, а "пірнають" в болото повністю. Усе це доводять світлини, які господарі часто публікують в соцмережах.

"Англійський спрингер-спаніель Чіппер зробив грязьову маску для обличчя і спокійно чекає, коли вона подіє".



Фото RadioaktivJ

"Койра вийшла на прогулянку й одягнула нові шикарні штани".



Фото @koitheborzoi

"Кайлі довела мистецтво камуфляжу до досконалості".



Фото Sushisando

"Здається, що Купер не розуміє, навіщо потрібно це купання".



Фото @cooper_spoodle_doo

"Просто неможливо сердиться на Вінні".



Фото @winniethepooch33

"Інді скинула капелюха заради запальної вечірки та повеселішала".



Фото @chroniclesofindiana

"Французький бульдог Гюго почувається в каламутній калюжі, як вдома".



Фото Sandra Katiela

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"Самоїд Онні вивалявся в бруді, але його мордочка залишилася чистою".



Фото @onnisamoyed

"Золотистий ретривер Ваглс просто хотів розфарбувати автомобільні сидіння під колір своєї шерсті".



Фото @pure_waggles

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