До Міжнародного дня собак: принц Чарльз із дружиною замилували мережу улюбленцями

У Міжнародний день собак принц Уельський і герцогиня Камілла показали своїх песиків. Улюбленців вони колись взяли із найстарішого у Великій Британії притулку.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз мають двох песиків – Бет і Блюбелл. Святкові фото із собаками опублікували на сторінці Кларенс-хаус в інстаграмі.

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Песики принца Чарльза і герцогині Камілли

У галереї з декількох фото члени королівської сім'ї показали своїх улюбленців та розповіли історію притулку, з якого їх колись забрали. На одній зі світлин Камілла гуляє зі своїм джек-рассел-тер'єром Бет мальовничою сільською місцевістю.



Камілла і її джек-рассел-тер'єр / Фото з інстаграму clarencehouse

Що відомо про Міжнародний день собак? Він був створений для того, щоб відзначати усіх собак: і чистокровних представників порід і звичайних дворняжок.



Цей день створений для того, щоб віддати належне цим неймовірним тваринам, які самовіддано приносять комфорт людям, захищають та рятують.



Свято відзначається за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин кожного четвертого четверга серпня.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Камілла регулярно навідує притулок для тварин / Фото з інстаграму clarencehouse

Як принц і герцогиня підтримують притулки для тварин

Герцогиня усиновила своїх улюблених собак Бет і Блюбелл з найвідомішого притулку Великої Британії Баттерсі. Він заснований ще у 1860 році, хоч неодноразово змінював свою локацію.

Улюбленці роками супроводжували її на королівських прогулянках. Бет допомогла Каміллі офіційно відкрити новий корпус у центрі собак та котів Баттерсі. До полотна, яке прикривало меморіальну дошку, прив'язали шматочок ковбаси. Песик потягнув за кінець і так почав урочистості.

Як Бет і герцогиня Камілла відкривали новий корпус у Баттерсі: дивіться відео

Під опікою герцогині Камілли перебувають благодійний фонд для допомоги тваринам Animal Care Trust і організація, яка навчає собак виявляти захворювання – Medical Detection.

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