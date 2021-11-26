До Книги рекордів України потрапив кіт: яке досягнення чотирилапого

До Книги рекордів Україн потрапив кіт Міккі з Житомира. Чотирилапого визнали, як найбільш соціалізованого.

Відомо, що коту Міккі 5,5 року. Він має свій гардероб, візочок і сторінку в соцмережах. Крім того, разом з власницею їздить по магазинах, бібліотеках, концертах та ходить до кав'ярні.

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Чотирилапий зовсім не боїться відкритого простору, галасу та машин, а також з радістю йде на контакт з людьми.



Книга рекордів України​ / Фото інстаграм

Його господиня раніше дресируванням не займалася. Проте коли побачила, що Міккі комунікабельний, вирішила спробувати соціалізувати кота.

Наразі Міккі – зірка у Житомирі. Його всюди впізнають та пригощають смаколиками. Вулицями міста кота возять у візочку. За одну прогулянку разом із власницею встигає відвідати ринок, супермаркет і навіть кав'ярню.

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Кіт Міккі / Фото інстаграм

У соціальній мережі інстаграм на Міккі підписано понад 3 тисячі користувачів. Там господиня власниця виставляє різноманітні відео та фото з улюбленцем.