До Книги рекордів України потрапив кіт: яке досягнення чотирилапого
Джерело:ТСН
До Книги рекордів Україн потрапив кіт Міккі з Житомира. Чотирилапого визнали, як найбільш соціалізованого.
Відомо, що коту Міккі 5,5 року. Він має свій гардероб, візочок і сторінку в соцмережах. Крім того, разом з власницею їздить по магазинах, бібліотеках, концертах та ходить до кав'ярні.
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Чотирилапий зовсім не боїться відкритого простору, галасу та машин, а також з радістю йде на контакт з людьми.
Книга рекордів України / Фото інстаграм
Його господиня раніше дресируванням не займалася. Проте коли побачила, що Міккі комунікабельний, вирішила спробувати соціалізувати кота.
Наразі Міккі – зірка у Житомирі. Його всюди впізнають та пригощають смаколиками. Вулицями міста кота возять у візочку. За одну прогулянку разом із власницею встигає відвідати ринок, супермаркет і навіть кав'ярню.
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Кіт Міккі / Фото інстаграм
У соціальній мережі інстаграм на Міккі підписано понад 3 тисячі користувачів. Там господиня власниця виставляє різноманітні відео та фото з улюбленцем.Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.