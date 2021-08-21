До Дня безпритульних тварин: вражаючі перетворення "до – після"
Джерело:24 канал
Кожної третьої суботи серпня у світі відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. З цієї нагоди хочемо показати вам натхненні приклади того, як сильно змінилося життя колишніх безхатьків.
За кожним із цих перевтілень складна історія тварини, яка пережила холод, голод, втрати і поневірянь. Та любов господарів, догляд і тепло творять дива.
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Безпритульні тварини: "до" і "після"
Собака Джокер був приманкою і жив на притравочних станціях. На нього спускали інших псів, яких навчали певних команд. Його погано годували, і усі його ребра було видно ззовні. Втім, після того, як він опинився вдома, його не впізнати.
Фото forestfae333 з BoredPanda
Ця кішка блукала вулицями Греції. У неї була дуже подерта шия в ранах, ніби хтось намагався її перегризти. Втім, догляд дав своє.
Фото з Reddit
Тоббі знайшли на узбіччі: його задні лапи були нерухомі. Достеменно невідомо, що саме з ним сталося: чи його викинули після травми, чи його збила машина. Нові господарі придбали йому спеціальний протез і тепер він – король доріг.
Фото wacha23 з BoredPanda
Коли Аполло потрапив до притулку, мав інфекцію очей та численні рани. Зараз він здоровий і щасливий хлопчик.
Фото з Reddit
Бак мав виснаження організму і лишайні плями по усьому тілу. Лікування і турбота змінили його до невпізнаваності.
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Фото swn96 з BoredPanda
Рея мала інфекцію очей, коли її підібрали на вулиці. Через рік вона стала справжньою красунею.
Фото HawkGuy1126 з BoredPanda
У цього ґолден-ретривера був цироз печінки. У притулку казали, що він житиме ще не більше трьох місяців. Друге фото – святкування його річниці в новому домі. Зараз він здоровіший за усіх інших.
Фото randomgurl1234 з BoredPanda
Коли цього малого знайшли, не було зрозуміло, якого кольору у нього очі, адже вони повністю були вкриті брудом і гноєм. Він виріс у білосніжного розкішного кота з різними райдужками очей.
Фото Ilaria-condizionata з BoredPanda
День безпритульних тварин є приводом згадати про велику кількість тварин з трагічною долею, адже ця проблема є дуже поширеною в багатьох країнах. І у більшості країн тварини на вулицях страждають однаково: мають паразитів, інфекції, харчуються сміттям.
Наприклад, коли знайшли Міллі, її тіло майже повністю було вкрите лишаєм. З часом її вдалося вилікувати і на колишніх ранах виросла здорова шерсть.
Фото incub8r з BoredPanda
Наостанок зазначимо: тварина з притулку чи вулиці стане вашим справжнім і відданим другом. Врятувавши одне життя, можна врятувати весь світ!