До Дня безпритульних тварин: вражаючі перетворення "до – після"

Кожної третьої суботи серпня у світі відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. З цієї нагоди хочемо показати вам натхненні приклади того, як сильно змінилося життя колишніх безхатьків.

За кожним із цих перевтілень складна історія тварини, яка пережила холод, голод, втрати і поневірянь. Та любов господарів, догляд і тепло творять дива.

До речі Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця

Безпритульні тварини: "до" і "після"

Собака Джокер був приманкою і жив на притравочних станціях. На нього спускали інших псів, яких навчали певних команд. Його погано годували, і усі його ребра було видно ззовні. Втім, після того, як він опинився вдома, його не впізнати.



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Ця кішка блукала вулицями Греції. У неї була дуже подерта шия в ранах, ніби хтось намагався її перегризти. Втім, догляд дав своє.



Фото з Reddit

Тоббі знайшли на узбіччі: його задні лапи були нерухомі. Достеменно невідомо, що саме з ним сталося: чи його викинули після травми, чи його збила машина. Нові господарі придбали йому спеціальний протез і тепер він – король доріг.



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Коли Аполло потрапив до притулку, мав інфекцію очей та численні рани. Зараз він здоровий і щасливий хлопчик.



Фото з Reddit

Бак мав виснаження організму і лишайні плями по усьому тілу. Лікування і турбота змінили його до невпізнаваності.

Важливо 6 способів допомогти безпритульним тваринам прямо зараз



Фото swn96 з BoredPanda

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Рея мала інфекцію очей, коли її підібрали на вулиці. Через рік вона стала справжньою красунею.



Фото HawkGuy1126 з BoredPanda

У цього ґолден-ретривера був цироз печінки. У притулку казали, що він житиме ще не більше трьох місяців. Друге фото – святкування його річниці в новому домі. Зараз він здоровіший за усіх інших.



Фото randomgurl1234 з BoredPanda

Коли цього малого знайшли, не було зрозуміло, якого кольору у нього очі, адже вони повністю були вкриті брудом і гноєм. Він виріс у білосніжного розкішного кота з різними райдужками очей.



Фото Ilaria-condizionata з BoredPanda

День безпритульних тварин є приводом згадати про велику кількість тварин з трагічною долею, адже ця проблема є дуже поширеною в багатьох країнах. І у більшості країн тварини на вулицях страждають однаково: мають паразитів, інфекції, харчуються сміттям.

Наприклад, коли знайшли Міллі, її тіло майже повністю було вкрите лишаєм. З часом її вдалося вилікувати і на колишніх ранах виросла здорова шерсть.



Фото incub8r з BoredPanda

Наостанок зазначимо: тварина з притулку чи вулиці стане вашим справжнім і відданим другом. Врятувавши одне життя, можна врятувати весь світ!