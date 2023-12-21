Кабмін вже прийняв Постанову. Про це заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

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У "Дії" з'являться електронні ветпаспорти

За словами Башлика, нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив Постанову про початок революційного проєкту, спрямованого на впровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть із Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка...

– розповів Башлик.

Важливим є те, що нещодавно ухвалена постанова має ряд переваг для власників тварин. Однією з помітних переваг є спрощений процес відновлення важливих документів і підтвердження права власності на домашніх тварин.

Крім того, ця постанова має на меті впорядкувати пошук зниклих тварин, зробити його ефективнішим та результативнішим. Також це відкриває шлях для майбутнього впровадження електронних ветеринарних паспортів у застосунку "Дія".

Для українців змінили правила ввезення тварин за кордон

З 1 грудня внесено значні зміни в правила виїзду за кордон з домашніми тваринами для громадян України. Особливо це стосується тих українців, які планують поїздки в Молдову. Відтепер спрощені умови скасовуються.

Так, домашніх тварин тепер можна імпортувати за умови дотримання наступних вимог:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипу та вакцинована від сказу (вакцина чинна)

серологічний титр на сказ (3 місяці очікування – між датами забору крові у разі сприятливого результату аналізу крові та видачею міжнародного сертифіката)

міжнародний сертифікат про стан здоров'я, що видається на основі ветеринарного свідоцтва.

Для отримання ветеринарного свідоцтва звертайтесь до лікарень ветеринарної медицини, до компетенції яких належить оформлення та видача ветеринарних свідоцтв (форма №1), з метою некомерційного переміщення домашніх тварин.

Для оформлення міжнародного сертифіката про стан здоров'я звертайтеся до відділів прикордонного інспекційного контролю управління державного контролю на кордоні Держпродспоживслужби за посиланням.