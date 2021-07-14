Дивовижний порятунок: собака приніс додому осиротіле ведмежа
Джерело:AnimalChanel
Мешканець Вашингтону Річард Воган та його родина завжди випускають собаку до лісу, аби той побігав та вивільнив енергію. Одного разу улюбленець повернувся додому не сам.
Собака приніс додому крихітне осиротіле ведмежа. Тваринка була дуже голодною та змарнілою, а його мами ніде поруч не було.
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Як тільки ведмежа опинилося в руках Вогенів, сім'я негайно вирушила в Центр дикої природи Вірджинії, де йому надали необхідну допомогу та погодували.
Врятоване ведмежа / Фото AnimalChanel
Ведмежатко завдяки турботі працівників швидко пішло на поправку та почало проявляти активність. Ветеринари детально обстежили малюка, і, на щастя, не виявили жодних ушкоджень, травм або інших негараздів.
Ведмежа було дуже голодним / Фото AnimalChanel
Працівникам центру вдалося знайти малюку нову маму-ведмедицю, яка радо прийняла його у свою сім'ю.У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.