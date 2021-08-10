Диво-котик з Карпат ловить отруйних змій: фото

Кіт Маркіз мешкає зі своїми господарями у селі Чорна Тиса, що на Рахівщині. Він рятує своїх власників від гадюк, що проникають через тріщини будинку.

Гадюки – отруйні змії. Їх укус може призвести навіть до смерті людини.

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Сильні дощі стали причиною зсуву грунту, що пошкодив хату власників кота. Через тріщини в будівлю почали проникати різні плазуни, у тому числі й гадюки.

Якось така змія вкусила 82-річну бабусю, родичам довелося негайно везти її в лікарню. На щастя, там була протиотрута й стареньку врятували.



Маркіз зі своєю власницею / Фото Ярослава Галаса

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

А розумний котик Маркіз навчився полювати на гадюк. Він чекає, поки гадюка заповзе у двір, зненацька нападає на неї й хапає за голову.

За день кіт може вполювати 2 – 3 змії. Трофеї він не їсть. Іноді може принести змію в хату й “похвалитися”. Щоправда, господарі не дуже розділяють його радощі.

Заносить у хату свіжу змію — голова відгризена, а хвіст ще звивається. Я кричу з переляку й намагаюся його вигнати, а він дивиться й ніби запитує з подивом: "Ти що хазяйко? Диви, яку я здобич вполював!", – розповідає власниця котика.

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Коли змія напала на бабусю, Маркіза саме не було вдома. Інакше він неодмінно б її врятував від укусу.



Здобич кота Маркіза / Фото Ярослава Галаса