Дівчина хотіла зробити гарні осінні фото для собаки: як кумедно "позував" чотирилапий

Гуляючи з псом, дівчина сподівалася, що зробить йому багато осінніх кадрів. Як позував чотирилапий – читайте у матеріалі.

Аманда Тесс займається вигулом собак. Кожного дня дівчина приїжджає в будинок до 1-річного пса, якого назвали Макс, аби сходити з ним на прогулянку.

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"У нього дуже багато енергії і йому все цікаво. Він любить наші прогулянки й іноді буває такий щасливий, що раптово повертається до мене і починає стрибати", – пригадала Аманда Тесс.

Дівчина захотіла зробити декілька кадрів того, як Макс ловить листя. Їй здавалося, що це будуть дуже гарні та зворушливі фото. Проте майже на кожному кадрі собака мав кумедну мордочку, був незграбним й одночасно дуже смішним.

"Я не сподівалася, що в мене вийде багато вдалих знімків. Але навіть не думала, що багато з них буде такими кумедним. Я сміялася весь час, поки намагалася вибрати, якими фото поділитися у соцмережах", – розповіла Аманда Тесс.

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Дивіться фото Макса, які зробила Аманда: