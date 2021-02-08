Батьки знущалися: дитина прив'язала своє цуценя до лавочки в парку – що з ним сталося

Випадок трапився у Мехіко, столиці Мексики. Цуценя залишили на вулиці й попросили людей з добрим серцем усиновити його. Розповідаємо, чим завершилася ця сумна історія.

Працівники притулку Mascotas Coyoacá отримали повідомлення, що до лавочки в парку прив'язана собака. Прибувши на місце, вони виявили налякане й агресивне цуценя. Малюк боявся людей, тому не підпускав до себе близько.

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Таким цуценя знайшли працівники притулку / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Поруч із собакою була записка. Цей лист написала дитина, і в ньому йшлося про те, що над цуценям, на ім'я Макс знущалися батьки дитини. Тому маленькому власнику довелося покинути собаку в парку.



Лист, написаний маленьким власником собаки / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Цуценя залишили на лавочці о 8 ранку. Коли через 7 годин волонтери прибули на місце, то собаку так ніхто й так і не зміг відв'язати – пес поводився агресивно.

Поруч з цуценям був прикріплений листок із дитячим почерком.

Дуже боляче залишати мою собаку тут, але я прийняв це рішення, тому що моя сім'я завжди жорстоко з ним поводиться, і мені було так сумно бачити, як він страждає в таких поганих умовах, – йшлося у листі.



Цуценя було налякане та проявляло агресію / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Далі у листі дитина просить усиновити собаку й дбати про нього.

Працівникам притулку не одразу вдалося забрати собаку з лавочки. Він був наляканий і через це не підпускав нікого до себе. Для того, аби зняти цуценя, довелося зв'язатися з дресирувальником по відеозв'язку. Усе зайняло понад дві години.



На відеозв'язку з рятівниками увесь час був дресирувальник / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Рятівники вирішили одразу змінити ім'я цуценяти й назвали його Бостон.

У машині песик перелякано ліг на підлогу і намагався заховатися під сидіння. Спершу рятівникам довелося влаштувати його в гараж, поки не знайшлося більш підходяще місце.



Малюк не хотів нікуди йти / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

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Бостона увесь час намагалися гладити й пестити, аби показати йому, що люди можуть бути не тільки жорстокими. Пройшло не менше тижня, поки пес почав трохи довіряти своїм рятівникам.



В машині Бостон хотів заховатися під сидіння / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Найбільше Бостон звик до своєї рятівниці Марсели, з якої й позує на численних фотографіях. Песик все ще шукає новий дім і люблячих господарів.



Зараз малюк навчився довіряти людям / Фото instagram.com/mascotascoyoacan