День пам'яті домашніх тварин: 10 правил, які зрозуміє кожен власник улюбленця

Щорічно 9 червня у світі відзначають День пам'яті домашніх тварин. Кожен власник знає, як важко прощатися назавжди зі своїм улюбленцем, але це – неодмінна, хоча й сумна, частина нашого життя.

Наші улюбленці живуть менше за нас, і всім колись доведеться прощатися із ними. Хоч у цей день ми із сумом згадуємо улюбленців, які більше не з нами, потрібно пам'ятати – вони були у нашому житті й зробили його трішечки кращим.

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Завжди будьте хорошим господарем для свого улюбленця / Фото Unsplash

Для того, щоб життя вашого улюбленця було щасливим, будьте хорошим власником та відповідальним "татком" чи "мамою".



Зробіть життя свого улюбленця яскравим / Фото Unsplash

Заповіді власника домашньої тварини

Ваш улюбленець цілком та повністю перебуває на вашій відповідальності. Тварина не здатна самостійно приймати рішення, тому якість її життя залежить лише від вас. Годуйте свого улюбленця якісною їжею, забезпечте для нього зручний куточок в домі. Обов'язково займайтеся дресируванням та вихованням тварини, якщо це собака, кіт або інша тваринка, яку можна виховувати. Пам'ятайте, що у вашого улюбленця є тільки ви. Проводьте з ним якомога більше часу: беріть із собою в сімейні мандрівки, ходіть на довгі прогулянки, гладьте та розмовляйте з ним. Якщо ви – власник пса, знайте – ваш собака побачить тільки те, що ви йому покажете. Зробіть життя свого песика яскравим – і ваше життя тільки виграє від цього. Якщо улюбленець поводить себе дивно чи незвично, негайно зверніться до ветеринара. Ніколи не відкладайте візит зі своєю твариною до лікаря. Для того, щоб бути щасливим, вашим улюбленцям не потрібні гроші чи дорогі речі. Щасливими їх робить увага та любов господарів. Дбайте не тільки про свою тваринку, а й про оточуючих людей. Зробіть усе, щоб ваш кіт, пес, папуга тощо не заважали сусідам, людям на вулиці або в транспорті. Це зробить ваше життя з улюбленцем спокійнішим та щасливішим. Пам'ятайте і про безпритульних тварин. Дбайте про них так, як можете: налийте воду в спеку та нагодуйте, стерилізуйте тваринку, яка живе у вашому дворі чи на підприємстві. Якщо у вашому домі знайдеться місце для бездомної тварини – ви зробите справді людяний і навіть героїчний вчинок. Якщо у тварини виявляють захворювання, від якого вона вже не зможе одужати, будьте милосердними й зробіть усе, щоб полегшити її страждання. Якщо потрібно, прийміть рішення про безболісне припинення його життя.

Часто власники тваринок після того, як довелося попрощатися із ними, більше не хочуть брати домашнього улюбленця. Але життя триває і нерідко в домі знову опиняється непосидючий малюк, якого треба всьому навчити й показати йому цей чудовий світ.



Нова тваринка в домі здатна втішити вас / Фото Unsplash

Що можна зробити у День пам'яті домашніх тварин

Зробіть пожертву притулку або спеціальному фонду, що займається захистом тварин.

або спеціальному фонду, що займається захистом тварин. Подаруйте притулку свій час – станьте на день волонтером і допоможіть "руками". Зазвичай притулки не відмовляються від такої допомоги.

Нагодуйте бездомних тварин, запишіть їх на стерилізацію (у багатьох містах є організації, що стерилізують тварин безкоштовно).

запишіть їх на стерилізацію (у багатьох містах є організації, що стерилізують тварин безкоштовно). Посадіть меморіальне дерево на честь вашого улюбленця. Воно буде тішити ваше око й радувати перехожих.

Воно буде тішити ваше око й радувати перехожих. Згадайте про свого улюбленця, нехай у вашій пам'яті будуть найтепліші моменти про життя з ним.

Вирушайте у прогулянку чи в похід тими місцями, де ви любили гуляти з твариною. Навіть якщо ваш улюбленець не гуляв на вулиці – проведіть день із родиною на природі, це буде корисно для усіх її членів.

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.



Не забувайте про бездомних тварин / Фото Unsplash

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Проводьте час зі своїм улюбленцем / Фото Unsplash

Усім нам доводиться прощатися зі своїми улюбленцями. Це дуже сумний, хоча й неминучий процес. Не зосереджуйтеся на ньому і щодня дбайте, щоб життя вашої домашньої тварини було по-справжньому щасливим.