День кінолога в Україні: як це – служити з найкращим другом-песиком

МВС України 27 років тому створило Кінологічну службу. Відтоді 2 квітня вважають Днем кінолога в Україні.

У Кінологічному навчальному центрі розповідають: обрати цю професію – це не просто найнятися на службу. Це віддати своє серце і працювати в парі з чотирилапим. Бути йому другом, напарником і помічником.

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Кінологи про свою роботу

Бути кінологом – справа не з легких. Адже кожен пес має власний характер та вимагає до себе індивідуального підходу. Щоб виростити та виховати службового собаку, потрібно мати певний хист, вміння знайти спільну мову та, найголовніше, любити цих тварин.

Кінолог з собакою – це одна команда. Ми розуміємо один одного без слів. Собаки – наші вірні та надійні напарники. Вони готові до дій у будь-який час,

– розповідають кінологи про свою службу.

Кінологи про свою роботу: дивіться зворушливе відео

Кінологи разом зі своїми песиками / Фото з фейсбук-сторінки Кінологічного центру

Вітаємо усіх, хто пов'язав своє життя з такою благородною справою як кінологія. Бажаємо кінологам наполегливості, витривалості, взаєморозуміння та завжди здорових і активних напарників!

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.