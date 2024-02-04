Востаннє Філ передбачав ранню весну у 2020 році. Загалом з моменту ведення записів це 21-е передбачення ранньої весни.

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Американський бабак Філ спрогнозував ранню весну

У Панксатоні вже багато років є звичай – вранці 2 лютого бабака дістають з нори на пагорбі Гобблер-Но.

Якщо бабак злякається своєї тіні та побіжить назад у нору, то зима триватиме ще 6 тижнів. Якщо ж він не побачить своєї тіні – весна прийде раніше.

Американський бабак Філ / Фото AP

До 2024 року бабак бачив свою тінь 107 разів і не бачив своєї тіні 20 разів. Також декілька років наприкінці 1800-х років не було записів про його прогноз, а 1943-й був єдиним роком, коли він не з'являвся.

Бабак Філ передбачив ранню весну / Фото AP

До речі, повне офіційне ім'я американського бабака – "Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків". Жителі Панксатони стверджують, що Філ – це завжди один і той же бабак. Довге життя звіра пояснюють тим, що, нібито, дають йому особливий еліксир.

Під Києвом раніше терміну прокинувся бабак Вікентій

В зоопарку "12 місяців" на Київщині раніше терміну прокинувся бабак Вікентій. Сталося це днями. Бабак просто вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватись вольєром.

Раннє пробудження бабака може свідчити про швидке потепління у лютому та ранню весну,

– кажуть народні синоптики.

Співробітники зоопарки кажуть, що тварина прокинулася через теплу температуру повітря.