Де найкраще залишити домашнього улюбленця у час відпустки: пояснює фахівець

Влітку власники тварин не знають, як бути з улюбленцями, їдучи у відпустку. Лікарка пояснює, що можна залишити їх вдома на родичів чи друзів, поселити в готель чи взяти з собою.

Кожен варіант має свої переваги та недоліки. Про те, як краще спланувати життя тварини у час відпустки розповіла лікарка ветеринарної медицини Аліна Кучер.

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Кота найкраще взяти з собою

За словами лікарки, коти звикають до місця перебування і до людей, з якими вони живуть. Найкраще – взяти тварину з собою, та якщо це неможливо – треба, щоб за котом доглядала добре знайома людина.

Тому найкращий варіант для кота, щоб до нього хтось приходив в гості, змінював лоток і давав їжу,

– пояснила лікарка.

На її думку, ця людина має бути для котика добре знайома – родич або частий гість. Треба, щоб вони його бавили хоча б кілька годин на день. За інших обставин тварина не матиме чим себе зайняти й може зіпсувати щось у домі.

Собакам потрібні люди

Собака – це тварина-компаньйон. Він більше тягнеться до людей і йому треба біля когось бути, щоб зберігати чийсь спокій, гарне самопочуття,

– зауважила Аліна Кучер.

Тому залишати його дома самого – не найкраща ідея. Можна залишити в друзів чи родичів. Проте важливо, щоб це була знайома для тварини людина й щоб їй було комфортно.



Собак найкраще залишати зі знайомими людьми / Фото Unsplash

Собаку можна залишити в готелі, друзів чи родичів

Лікарка пояснила, що зараз працюють готелі для тварин, та у цьому випадку потрібна уважність господаря.

Щоб потрапити до готелю, собака має бути повністю вакцинована за правильною схемою і вакцина не має бути протермінована,

– пояснила лікарка.

Перед тим, як залишити в готелі, варто підготуватись:

від останньої вакцинації пса не має пройти більше, ніж рік;

десь за тиждень потрібно обробити пса від зовнішніх та внутрішніх паразитів;

перед тим подивитися, де знаходиться готель, розпитати, як часто з твариною гуляють, бавляться, змінюють корм і воду, в яких умовах тварину будуть утримувати;

спитати, чи є відеоспостереження, щоб можна було подивитися, як там собака.

Однак й це, на думку фахівця, не найкращий варіант. Тому що тоді є зміна середовища і людей, а це стрес для тварини.

Тому якщо обираєте між родичами та знайомими або ж готелем, то кращим буде перший варіант,

– порадила Кучер.

Так тварина буде почуватися максимально комфортно, хоча й сумуватиме. Адже у час віддаленої роботи тварини сильно звикли, що люди багато часу проводять вдома.

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Готель не несе відповідальності за здоров'я пса

До речі, лікарка пояснює, інфекційна напруженість, наприклад, у різних районах Києва буде не однаковою. Адже невідомо, з яких умов принесли ту чи іншу тварину. Тому важливо, щоб вона прийшла всі обробки і була вакцинована. Адже відповідальність за здоров'я тварини лежить тільки на власникові.

Якщо тварина в такому місці захворіє, готель не буде нести відповідальності ще й через те, що ряд захворювань мають інкубаційний період,

– пояснила лікарка.

Адже хвороба має прихований період, коли вже розвивається, але ще не дає симптомів.

Тож через 7 – 10 днів після повернення з готелю варто повторити обробку від внутрішніх та зовнішніх паразитів.

Тоді також важливо приділяти час тварині та бути поряд, щоб собака звик бути вдома. Варто бути лояльними й до шкоди, яку в цей період може зробити тварина.



Щоб взяти з собаку з собою на відпочинок, варто підготувати документи / Фото Unsplash

Якщо вирішили взяти тварину з собою, то потрібно:

взяти довідку для подорожі з тваринами в Державній ветеринарній клініці (тільки вона може видати документ). Це "форма 1-Вет";

щоб отримати документ – треба мати ветеринарний паспорт закордонного зразка;

тримати його можна при тому ж ветеринарному управлінні;

щоб отримати паспорт – треба приїхати туди з твариною;

тварина має бути оброблена і щеплена від сказу. В деякі країни для подорожі ще вимагають чіп.

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