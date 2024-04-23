Звинуватили пса Джонсона: резиденція прем'єра на Даунінг-стріт потерпала від нашестя бліх

Колишня прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у своїй останній книзі "Десять років для порятунку Заходу" детально описала нашестя бліх у резиденції прем'єра на Даунінг-стріт 11. Провину за нашестя комах покладають на Ділин, пса Бориса Джонсона.

У своїх спогадах вона розповіла, що після переїзду у квартиру в 2022 році вона "відчувала постійний свербіж" протягом декількох тижнів. Вважає, що винуватцем цього був собака Ділин, який жив там до її приїзду.

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Даунінг-стріт потерпала від нашестя бліх пса Джонсона

У мемуарах експрем'єрки детально описуються тривожні умови її життя, зокрема, йдеться про те, що квартира "кишіла блохами" і потребувала ретельної обробки засобами від комах.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант також заявив, що потерпав від нашестя бліх на резиденцію прем'єра – розв'язання питання вдарило по його кишені.

Але я задоволений, що родина Гантів не має проблем із блохами,

— сказав він.

Коли він переїхав до квартири, йому довелося вдатися до більш радикальних методів – повністю замінити всі килими.

Зауважимо. Даунінг-стріт – це вулиця в центрі Лондону, де розташовані резиденція прем'єр-міністра, Міністерство закордонних справ та інші важливі державні установи Великої Британії.