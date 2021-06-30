З чудовиська стала красунею: історія порятунку милої кішки з фото

Біле кошеня знайшли пораненим, хворим і нещасним. Але турбота небайдужої людини змогла зробити із ним справжнє диво.

Нур Хаміза Хад – мешканка Малайзії. Вона обожнює тварин і нещодавно знайшла на подвір'ї кошеня.

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Небайдужа дівчина вирішила вилікувати малюка. Тваринка була в жахливо занедбаному стані. Її не потрібно було навіть ловити – киця залізла в коробку й нікуди не йшла звідти.

У кошеняти випадала шерсть й від неї йшов жахливий запах. Але Нур Хаміза вирішила не здаватися і назвали кішечку Меймей.

Такою Меймей була спочатку / Фото Nur Hamizah Had

Лікування тривало довгих 5 місяців. Але результат перевершив усі очікування. Меймей стала справжньою красунею.

А Нур Хаміза вирішила, що кошеня – це знак. І забрала його собі назавжди.

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Зараз Меймей близько року. Кішка відростила свою розкішну білу шубку і важить понад 6 кілограмів. Хоча вона ще трішки боїться незнайомих людей, але обожнює свою родину і живе справді щасливим життям.

А Нур Хаміза готова ще рятувати тварин, яким потрібна допомога.

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Такою Меймей стала зараз / Фото Nur Hamizah Had