З чудовиська стала красунею: історія порятунку милої кішки з фото
Джерело:фейсбук Nur Hamizah Had
Біле кошеня знайшли пораненим, хворим і нещасним. Але турбота небайдужої людини змогла зробити із ним справжнє диво.
Нур Хаміза Хад – мешканка Малайзії. Вона обожнює тварин і нещодавно знайшла на подвір'ї кошеня.
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Небайдужа дівчина вирішила вилікувати малюка. Тваринка була в жахливо занедбаному стані. Її не потрібно було навіть ловити – киця залізла в коробку й нікуди не йшла звідти.
У кошеняти випадала шерсть й від неї йшов жахливий запах. Але Нур Хаміза вирішила не здаватися і назвали кішечку Меймей.
Такою Меймей була спочатку / Фото Nur Hamizah Had
Лікування тривало довгих 5 місяців. Але результат перевершив усі очікування. Меймей стала справжньою красунею.
А Нур Хаміза вирішила, що кошеня – це знак. І забрала його собі назавжди.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Зараз Меймей близько року. Кішка відростила свою розкішну білу шубку і важить понад 6 кілограмів. Хоча вона ще трішки боїться незнайомих людей, але обожнює свою родину і живе справді щасливим життям.
А Нур Хаміза готова ще рятувати тварин, яким потрібна допомога.
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Такою Меймей стала зараз / Фото Nur Hamizah Had