Чотирилапий герой: пес з притулку захистив волонтерку від викрадачів

Собака зміг захистити дівчину від двох чоловіків, які намагалися силою посадити її в машину. Деталі про героїчний вчинок чотирилапого – читайте у матеріалі.

Піренейського гірського собаку, якого назвали Джепсон, забрали у господаря із синдромом патологічного накопичення тварин. Відомо, що пес жив у поганих умовах серед десятка інших тварин. Крім того, через коросту був покритий ранами та виразками.

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Завдяки турботі волонтерів притулку, куди привезли Джепсона, він швидко пішов на виправлення. Стан шкіри покращився, набрав вагу, став енергійним та веселим.

Проте сам притулок розташований у районі, що вважається несприятливим через рівень криміналу. На волонтерів центру вже траплялось декілька нападів.

Як Джепсон врятував волонтерку

Коли зранку дівчина вирушила на прогулянку з псом, біля них зупинився фургон. З нього вискочило 2 чоловіків, які намагалися схопити та запхати волонтерку в авто. Джепсон кинувся на захист. Піренейський гірський собака – потужний пес, який має гострі ікла та здатний самостійно захиститися навіть від двох чоловіків.

У собак цієї породи добре розвинений охоронний інстинкт. Саме це дало нападникам зрозуміти, що Джепсона їм не побороти. Чоловіки відпустили дівчину та втекли.

Засновниця притулку переконана, що їх волонтерка могла стати жертвою викрадення, якби не чотирилапий захисник. Крім того, жінка вирішила перенести притулок у безпечніше місце й зайнялася пошуками кращого місця.

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Ця історія отримала широкий розголос. Про геройський вчинок Джепсона дізналося багато людей, що допомогло йому знайти нову сім'ю.



Джепсон у новій сім'ї / Фото фейсбук