Сліди його видали: у Чорнобильському заповіднику помітили новий для Полісся вид хижаків

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника фахівці ідентифікували новий вид великих хижих ссавців Полісся. Йдеться про шакалів.

Шакалячі сліди й раніше були помічені у Чорнобильському заповіднику, а тепер науковці спостерігали і самого хижака. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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У Чорнобильському заповіднику помітили шакала

Це тварина з сімейства псових, представник роду вовків. Він і схожий на вовка, проте голова не така лобаста, морда вужча, більш загострена, та й розміри менші.

У нас цікава новина: на території Чорнобильського заповідника (в околицях Луб’янки) помічено новий для Полісся вид великих хижих ссавців – шакал,

– йдеться в повідомленні.

Шакал є падальником, активно адаптується до антропогенного ландшафту, завдяки чому на початку XXI століття розширив свій ареал. І, як можна спостерігати, аж до Зони відчуження.

Сліди шакала у Чорнобильському заповіднику / Фото Сергія Жили

У більшості народів образ шакала – негативний, оскільки він уособлює боягузтво, нахабність, злодійкуватість і навіть підлість. Однак для природи – це ще один вид тварин, що має право на життя, особливо, якщо сам його активно виборює. Інша справа, як з часом поводитиметься популяція цього хижака.

Цей новий гість – тимчасовий чи вже назавжди? Поки невідомо,

– підсумували у Чорнобильському заповіднику.

Фахівці поінформували, що шакалячі сліди й раніше помічали у заповіднику. Лапка цієї тварини компактна, а між подушечками майже нема проміжків. Наразі змогли побачити і самого хижака.

Шакалячі сліди / Фото Сергія Жили

У Чорнобилі виявили тварин, на яких не впливає радіація

Нематоди, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, абсолютно не залежать від рівня радіації навколо електростанції. Їхнє вивчення допоможе виявити схильність людей до онкології.

Проаналізувавши геноми мікроскопічних черв'яків, вчені виявили, що ДНК цих істот залишається абсолютно незмінною, попри те, що вони зазнали впливу рівнів іонізуючої радіації, які ми, люди, вважаємо шкідливими.