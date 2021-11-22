У Чорнобилі знайшли рисей, а в фейсбуці дають їм імена: як взяти участь

Усього в Чорнобилі науковці помітили 20 рисей. Трьом із них користувачі мережі вже дали ім'я, на черзі – ще 4 тварини.

Вчені переглянули сотні світлин, зроблених фотопастками в Чорнобильскій зоні відчуження. І побачили на фото 20 граціозних тварин – рисей.

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Одна із рисей, яким дають імена цього тижня / Фото Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Кожна рись – неповторна

11 із них вже зуміли ідентифікувати. Це роблять завдяки плямам та візерункам на шкірі тварини.

Як ідентифікують рисей

Ці представники родини котячих мають унікальні візерунки на шкірі. Саме завдяки цьому рисей можна відрізнити одну від іншої. Візерунки на шерсті рисей схожі до людських відбитків пальців.



Кожна рись має власний візерунок на шкірі / Фото Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У фейсбуці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника пропонують дати імена 4 рисям. Запропонувати власний варіант можна тут.

На жаль, за світлинами з фотопасток ідентифікувати стать кожної особини неможливо. Тому, пропонуємо давати універсальні імена,

– попереджають тих, хто пропонує імена.



Усього на фото помітили 20 рисей / Фото Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Три рисі вже взяли участь "в конкурсі на імена"

Під першим повідомленням, у якому запропонували давати рисям імена, зібралося понад 200 варіантів. Переглянути їх можна тут.

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У спільноті обіцяють щотижня публікувати кілька фото тварин, поки всім не присвоять клички.



Визначити стать тварини за візерунком неможливо / Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Фотопастки у зоні відчуження встановили в межах проєкту "Полісся – дика природа без кордонів". Окрім рисей, на фото потрапляють чимало інших тварин.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Ізце легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Текст повідомлення:

Шанувальникам живого світу Чорнобильського заповідника: ви перевершили всі наші найсміливіші сподівання!

Стільки творчої уяви, фантазії, вдумливості, імпровізації, оригінальності під час вибору імен першим трьом рисям заповідної території з одинадцятьох ідентифікованих (детальніше про завдання читайте за посиланням ), що, здається, тепер можна персоніфікувати всіх пухнатих хижаків не лише України, а й Європи.

Більше двох сотень серйозних і жартівливих, простих і глибоких, "кіношних" і новостворених, влучних і цікавезних імен (переважна більшість яких не повторювалась!) запропонували ви тільки для перших трьох героїнь. Дякуємо!

Але їх залишилось ще восьмеро! Тож, аби не "розтягувати задоволення", цього разу збільшуємо кількість фото рисей, яким теж потрібні імена.