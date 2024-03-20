В Чорнобилі помітили рідкісного "червонокнижного" птаха на градирні ЧАЕС: вражаючі кадри

У Чорнобильському заповіднику знову зафіксували присутність однієї з найбільших сов в Україні. Кілька років тому пугач був помічений на недобудованій градирні 3-ї черги, яка спочатку призначалася для охолодження 5-го і 6-го енергоблоків ЧАЕС.

Це останнє спостереження підтверджує постійну присутність пугача в цьому районі. Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

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Що відомо про пугача?

Споруда, на якій тоді помітили пугача, величезна: діаметр основи 126 метрів, а висота, якби добудували, сягнула б 150 метрів.

І пугачі чомусь обмилували це місце. Навіть облаштовували тут своє гніздо. На жаль, був зафіксований випадок, коли пташеня загинуло, впавши з висоти. Однак, велику сову це не зупиняє. Чомусь їй подобається така височінь,

– написали у повідомленні.



Пугача помітили у Чорнобилі / Фото Сергій Домашевський

Пугача можна легко ідентифікувати за характерними ознаками, включаючи великий розмір, темний дзьоб, пернаті лапи, що сягають кігтів, і нахилені назовні пір'єві "вуха".

Дорослі пугачі відрізняються темно-коричневою верхньою частиною тіла, прикрашеною жовтуватими і білуватими плямами, а також вохристою нижньою частиною з темно-коричневими широкими поздовжніми смугами. Молоді пугачі також мають подібне забарвлення.



В Чорнобилі помітили пугача / Фото Сергій Домашевський

Пугач володіє сильним і потужним голосом, який видає гучні й оглушливі звуки. Навіть у тиху, спокійну ніч вокалізацію пугача можна почути на відстані до 4 кілометрів. Цей птах занесений до Червоної книги України.

У Чорнобилі виявили тварин, на яких не впливає радіація

Нематоди, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, абсолютно не залежать від рівня радіації навколо електростанції. Їхнє вивчення допоможе виявити схильність людей до онкології.

Проаналізувавши геноми мікроскопічних черв'яків, вчені виявили, що ДНК цих істот залишається абсолютно незмінною, попри те, що вони зазнали впливу рівнів іонізуючої радіації, які ми, люди, вважаємо шкідливими.