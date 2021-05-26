Рідкісний чорний ягуар народився у Великій Британії: фото

У заповіднику в графстві Кент сталася рідкісна і неймовірна втішна для зоозахисників і зоолюбителів подія. Річ у тім, що у плямистої самиці ягуара народилося маля із чорною шерстю.
Мати новонародженого ягуара – велика кішка Кіра, що народилася у парку Дикої природи. Тато – рідкісний чорний ягуар Нерон.
Дізнайтеся Яка порода котів підходить вам: пройдіть тест
Маля чорного ягуара
Рідкісна самка чорного ягуара народилася в заповіднику Великих котів у Кенті ще 6 квітня. Вона успадкувала чорне забарвлення батька – ця характеристика дістається лише 10 відсоткам популяції диких ягуарів. Переважна більшість – 90% – мають характерну плямисту шерсть.
Самку ягуара наразі називають просто "Немовля" / Фото з bigcatsanctuary
Поява малечі на світ – це частина Європейської програми розведення зникаючих видів. Це дуже важлива подія для ягуарів, яких у дикій природі класифікують як таких, що під загрозою зникнення.
Що відомо про чорного ягуара?Ці тварини не є самостійним видом, вони – результат прояву меланізму. У результаті індивідуального розвитку у цілком звичайних за кольором типових ягуарів народжуються кошенята з чорною шерстю.
Зблизька помітно, що хутро скоріш темно-коричневе, а не вороняче-чорне. При яскравому освітленні буде помітний характерний плямистий візерунок, індивідуальний для кожного.
Дані з 12.org.ua
Наразі його просто кличуть "немовля", а вже 25 травня почнеться онлайн-конкурс із вибору імені для тваринки.
Нерон – батько новонародженого ягуара / Фото з bigcatsanctuary
Рідкісне немовля ягуара і його мама Кіра у заповіднику: дивіться відео
Зникнення ягуарів
Протягом 1960 – 1970 років на ягуара полювали заради хутра – щороку вбивали 18 тисяч ягуарів. Втім, у 1973 році Конвенція про міжнародну торгівлю вимираючими видами (CITES) майже зупинила торгівлю хутром.
Сьогодні на ягуарів продовжують полювати, але здебільшого через нібито загрозу, яку кішки несуть господарствам людини.
Кіра і її маля – чорний ягуар / Фото з bigcatsanctuary
Ягуар занесений до списку "під загрозою зникнення" у Червоній книзі.
Подивіться Рейтинг 20 найбільш рідкісних тварин у світі: фото, характеристика й опис
Пума і чорний ягуар: чому не варто плутати
- Ягуар – третій за розмірами у світі і найбільший та найсильніший представник родини котячих у західній півкулі. Зовнішньо схожий на леопарда, проте за екологічними характеристиками скоріше нагадує тигра.
- Пума – вид великих хижих ссавців родини котячих, другий за величиною представник родини котячих – більший за неї у західній півкулі тільки ягуар.
- Ягуар може підкорити більшу здобич, ніж пума. Відповідно, полює в основному на більших звірів, зокрема кайманів і анаконд. Ягуар ніколи не переслідує свою жертву, якщо та виявила хижака або рятується втечею. Іноді вони харчуються фруктом авокадо.
- Ягуари частіше використовують місця проживання біля води, ніж пуми.
- Ягуари відмінно вміють плавати, на відміну від багатьох кішок, які не люблять воду.
Дані на основі статті Paul Hamdig та Вікіпедії