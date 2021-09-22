Чому важливо вигулювати собаку на повідці у громадських місцях

За законом, собаку у громадських місцях варто вигулювати на повідці. До того ж такий тип прогулянок має низку переваг, які збережуть улюбленця від небезпеки.

Повідець – обов'язковий аксесуар, яким кожен господар собаки повинен користуватися. Також він створений не лише задля убезпечення сторонніх людей, а й для зручності самої собаки.

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Так каже закон

За законом, в Україні вигулювати собаку у громадських місцях потрібно на повідці та з намордником. Відповідно до статті 22 закону №3447-IV особа, яка вигулює собаку поза місцем її постійного утримання, зобов'язана забезпечити наявність намордника, повідця та нашийника з ідентифікаційними позначками.



За законом України, собака у громадському місці має бути на повідці і в наморднику / Фото з Unsplash

Відповідальність за порушення передбачає частина 1 статті 154 адміністративного кодексу. Так, за вигул собак без повідця і намордника чи в невідведених для цього місцях можна отримати штраф від 17 гривень до 51 гривні.

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Небезпеки вулиці, при яких повідець може стати рятівником

Повідець – універсальний засіб, щоб спинити дії собаки, застерегти від небезпеки і тримати її поруч. Можна змоделювати десятки ситуацій, за яких лямка на шиї улюбленця може врятувати від небезпеки. Пропонуємо лише декілька з них.

Зіткнення з автомобілем

Щодуху бігаючи і граючись, собака просто може не помітити авто та потрапити під колеса. При зіткненні з машиною собака, найімовірніше, постраждає більше, ніж залізний кінь. Її доведеться лікувати, і у найкращому випадку, вона отримає лише садна.

До того ж пошкодження авто мають ліквідовувати коштом власника собаки, оскільки він призвів до ДТП.

Шум, феєрверки, петарди

Незважаючи на заборону, часто дорослі запускають салюти, а діти – підпалюють петарди. Є десяток інших звуків, які можуть просто налякати собаку. Якщо вона буде на повідці, її можна просто відвести у сторону і заспокоїти. Якщо без повідця, то вын матиме змогу далеко втекти, ховаючись від подразника. Так і з'являються оголошення "втік пес".

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Поведінка неадекватних людей

Люди напідпитку можуть бути небезпечнішими за авто. Собаки здебільшого не переносять запаху алкоголю і починають гавкати на сторонніх. Намагаючись перелити свою образу на світ і тварину, такі люди здатні вдарити собаку чи кинути у нього щось.

Також небезпеку можуть нести діти: не маючи належного виховання про ставлення до тварин, вони можуть нашкодити собаці.



Повідець захищає від авто і сторонніх людей / Фото Akc.org

Отрута на вулицях

На жаль, досі не викорінена ганебна практика "боротьби із безпритульними тваринами". Періодично з'являються новини про те, що люди розкидають отруєну їжу, намагаючись таким чином зменшити чисельність бездомних кішок і собак.

Також отруту розкидують комунальники, борючись із гризунами чи комахами. Такі небезпечні "ласощі" можуть опинитися у пащі допитливого собаки, зрозуміло до яких наслідків це призведе.

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Небезпека від інших тварин

На вулиці можуть зустрітися інші собаки, які далеко не завжди доброзичливо налаштовані до чужаків. Якщо обидві собаки будуть на повідцях – конфлікт обмежиться гавканням, а якщо немає – можливі травми.

Собака-кобель може втекти за сукою, яка тічкує. Захопившись, він може не знайти зворотної дороги до господаря.



Не кожен контакт зі сторонньою собакою може закінчитися щасливо / Фото Pawsandreward

Іншу небезпеку несуть коти. По-перше, собака, звісно, може заподіяти їм шкоду. По-друге, захищаючись, кіт може сильно подряпати морду собаці, зачепивши очі, ніс, вуха.

Дехто просто не хоче чи не може контактувати з собакою

Собака без повідця може заподіяти значні неприємності стороннім людям.

У декого може бути алергія на шерсть, слину, частинки шкіри.

Є люди, які мають фобію перед собаками.

Зрештою люди не зобов'язані любити собаку так, як її любить господар, вони можуть просто не хотіти спілкуватися з ним.