Чому собаки закопують кістки та інші предмети

Діставши кістку, іграшку чи якись бажаний предмет, песик вважає його цінністю. А цінність, зі зрозумілих навіть людям причин, краще заховати десь подалі. Такою логікою керується песик, риючи землю і намагаючись сховати кістку чи щось інше.

Втім, не лише бажання знайти сховок керує собакою. Нижче дізнавайтеся й інші причини, через які собаки люблять рити землю.

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Інстинкт

Така поведінка, найімовірніше виникла через сильні інстинкти виживання, успадковані від диких предків одомашнених собак, диких собак і сірого вовка. Знайти їжу не завжди було просто. Відтак собаки закопували "на чорний день".

Ґрунт діє як природний холодильник, захищаючи їжу від прямих сонячних променів, а температура землі знижується з глибиною ями. Собаки розуміли, що так їжа зберігатиметься довше.



Земля – природний холодильник для їжі / Фото з Pixabay

Собаки можуть ховати все, що вони вважають цінним, включаючи не тільки їжу. Це пов'язано з їхнім природним інстинктом зберігати цінні речі в безпеці та захищеності.

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Порода

Є кілька порід, які більш схильні до закопування, ніж інші.

Деякі з цих порід:

тер'єри,

такси,

біглі,

бассет-хаунд,

цвергшнауцери.

Оскільки ці породи розводяться спеціально для копання, вони також можуть мати підвищене бажання заощадити свої ресурси, і, отже, частіше закопують кістки. Для них це нормальна поведінка.

Нудьга

Собаки щодня потребують стимуляції та джерела енергії, і коли люди не забезпечують їх, вони знайдуть власні способи скоротати час. Приклад – крадіжка пульта від телевізора та його закопування, щоб привернути вашу увагу.



Надлишок енергії може наштовхнути собаку на копання / Фото з Pixabay

Тривога

Деякі собаки, які відчувають занепокоєння, можуть закопувати предмети, щоб заспокоїтися, оскільки копання – це поведінка, що релаксує. Якщо собака не почувається в безпеці в даний момент або в зоні, в якій її годують, вона може закопати свою їжу, щоб поїсти в більш зручному місці або в більш зручний час.

Ця поведінка може покращитися, щойно собака почне почувати себе в безпеці. Якщо ситуацію не змінить ані місце годування, ані час, варто звернутися за порадою до ветеринара.