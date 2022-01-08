Чому собаки підіймають лапку, коли ходять до туалету: пояснення вчених

Така поведінка більш притаманна самцям, однак самиці також нерідко здійснюють цей ритуал. Власники песиків, ймовірно, задумувалися, чому улюбленці роблять це.

Деякі песики піднімають лапу майже під кожним кущем, стовпом та смітником. Така прогулянка може затягнутися – адже господарю доводиться чекати, поки пес зробить усі свої "туалетні" справи.

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Причина у спілкуванні

З точки зору анатомії собакам зовсім не потрібно піднімати лапку для того, аби справити природні потреби. Вони цілком можуть присідати для цього.

Але відповідь полягає у важливості спілкування між песиками. Тварини підіймають лапу, щоб помітити вертикальні поверхні, де запах буде триматися набагато довше.

Собаки хочуть здаватися більшими

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Маленькі песики несвідомо хитрують, коли піднімають ногу. Таким чином мітка залишиться на більшій висоті. Відповідно, інші собаки будуть "думати", що тут пройшов пес більшого розміру, ніж є насправді.

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Цей інстинкт покликаний захистити маленького собаку від сильніших та домінантних тварин.

Собачі мітки містять інформацію про тварину, яка їх залишила. Вони можуть розповісти іншим тваринам про стать, стан здоров'я і навіть рівень стресу песика, що помітив територію.

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