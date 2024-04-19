Це ненормально: чому собака постійно голодна

Власники собак нерідко стикаються з ситуацією, коли після того, як собака тільки поїв, може продовжувати випрошувати ще їжі, виляючи хвостом і слідуючи за господарем. Таку поведінку можна пояснити кількома ключовими причинами.

Чому собака постійно голодна?

Власникам домашніх тварин рекомендується запланувати візит до ветеринара, якщо їхній собака постійно голодний, попри відсутність інших симптомів і гарне самопочуття.

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У собак, які постійно голодні, також спостерігають ще й такі симптоми:

підвищена спрага і сечовипускання,

блювота або діарея,

зміни у вазі (збільшення або втрата),

зміни форми тіла, наприклад збільшення живота та зменшення м'язів,

харчування непродовольчими товарами.

Причини одержимості собак їжею залишаються незрозумілими. Експерти припускають, що така поведінка може бути пов'язана з психологічними проблемами, такими як стрес або медичні захворювання.

Так, ветеринари назвали деякі з найпоширеніших причин підвищеного апетиту у собак:

психологічні проблеми, такі як тривога або стрес,

поведінка внаслідок поганого харчування,

процес старіння (з віком собаки почнуть більше хотіти їжі),

ліки,

порушення обміну речовин,

паразити/інфекції, які перешкоджають засвоєнню поживних речовин.

Так може проявлятися жадібність собаки

Основною причиною швидкого поглинання їжі у собак є їхня вроджена жадібність. Власникам домашніх тварин рекомендується стежити за взаємодією своїх улюбленців під час їжі, особливо, якщо в домогосподарстві є кілька собак або котів.

Чому собака постійно хоче їсти / Фото Unsplash

У поведінці собак прояв жадібності до їжі зазвичай спостерігається у двох аспектах: страх, що їжу відберуть, і бажання відібрати їжу у сусіда. Для розв'язання цієї проблеми рекомендується годувати тварин окремо, або в різних приміщеннях, або через перегородку, щоб вони не бачили один одного.

У деяких випадках власник може бути винен у тому, що його собака поспішає під час їжі. Наприклад, якщо власник часто запізнюється з роботи, а собака залишається вдома наляканим і голодним, це може призвести до стресу і нестабільної харчової поведінки.

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