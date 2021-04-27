Чому обов'язково потрібно навчити собаку: поради з дресирування

Щойно у вашому домі з'явилося цуценя – починається процес його навчання та соціалізації. Розповідаємо, що повинен знати та вміти собака, щоб життя із ним було комфортним.

Головне, чому потрібно навчити малюка – розуміння того, що "добре", а що "погано". Тобто ви з першого дня маєте пояснити цуценяті, яка поведінка дозволена, а яка є неприйнятною.

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Головне – послідовність

Важливо: цих правил маєте дотримуватися й ви. Вони мають бути встановлені раз і назавжди для обох сторін, а не мінятися відповідно до вашого настрою.



Усі дії господарів мають бути виваженими й послідовними / Фото Unsplash

Наприклад, ви не хочете, щоб собака спав із вами на ліжку. Це значить, що ви методично маєте забороняти цуценяті залізати на ліжко щоразу, коли воно це робить.

Не може бути так, що сьогодні ви дозволили собаці спати на ліжку, а завтра заборонили. Це шкідливо впливає на психіку малюка, на рівень довіри собаки й обов'язково негативно відобразиться на його подальшому вихованні.

Привчіть цуценя до амуніції

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

З перших днів знайомте цуценя з нашийником, повідком, шлейкою і собачим одягом. Спершу одягайте їх на короткий час, під час гри. Без цих навичок ви не зможете повноцінно гуляти з собакою, тому їх потрібно обов'язково розвивати якомога раніше.

Гігієнічні процедури

Привчайте малюка до стрижки кігтів, огляду та чищення зубів, промивання очей та вух, купання, сушки феном тощо. Робіть усе дуже м'яко та без насилля, перетворюйте процес на гру й обов'язково нагороджуйте смаколиками.

Команди



Будь-який собака має знати базові команди / Фото Unsplash

Навіть якщо ваш улюбленець – декоративний пес і ви не плануєте серйозно займатися його дресируванням, без команд не обійтися. Для комфортних прогулянок собака обов'язково має знати команди "до мене", "фу", "гуляй", "стояти". Привчайте цуценя нічого не піднімати із землі та не тягнути повідок. Дійте поступово, не перевантажуючи психіку малюка.

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Тільки послідовне та терпляче виховання зможе зробити вашого собаку справді вірним другом, тому починайте діяти вже з перших днів малюка в новому домі.