Чому лев намагався заховатися від буйволів на дереві: вражаючі кадри хижака

Фотограф Нілутполу Баруа в національному парку Кенії "Lake Nakuru" зробив унікальні кадри. На них видно, як буйволи напали на лева.

Відомо, що африканські чорні буйволи належать до раціону левів. Проте під час полювання хижаку важлива їх чисельність. Якщо леву не вдалося відбити найслабшого від стада, то він сам може стати здобиччю.

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Саме це й побачив фотограф в національному парку Кенії. Лев рятувався від буйволів на дереві, адже вони могли його затоптати чи проткнути рогами.

Проте хижак обрав не найкращу схованку, адже вага його тіла тягнула до низу по поверхні дерева. Лев гарчав на стадо та відмахувався лапою з гострими кігтями.



Лев на дереві / Фото Caters News​

Це була гра в терпіння. Один неправильний рух, й лев упав би жертвою розлючених буйволів,

– зазначив Нілутполу Баруа.

Проте левові пощастило, адже скоро буйволи розійшлися, що дозволило хижаку покинути своє укриття.



Лев відганяв буйволів / Фото Caters News​

"Таке в дикій природі побачиш нечасто. Я був зачарований рідкісним моментом, який мені вдалося побачити на власні очі. Я намагався заспокоїтися і просто насолоджуватися тим, що відбувається, а також зробити більше кадрів", – додав Нілутпол.

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