Чому коти так люблять спати у ногах: причини досить прості

Коти віддають перевагу сну зі своїми господарями. Ці пухнасті компаньйони часто обирають для сну місце біля ніг.

Чому тварини лягають в ногах, спробував з'ясувати Pets 24. Причини виявилися досить простими.

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Чому коти сплять в ногах?

Причини, з яких кішка може спати біля ніг свого господаря, можуть бути досить простими:

Там господареві буде складно прогнати тварину, якщо йому не сподобається її присутність.

Людина не зможе розбудити пухнастика, коли вставатиме з ліжка.

У ногах завжди тепло, і вихованця ніхто випадково не вдарить.

Значна кількість власників котів спокійно ставляться до того, що їхні улюбленці сплять з ними в одному ліжку. На думку цих власників, коти мають здатність поглинати негативну енергію та трансформувати її в позитивну, забезпечуючи відчуття полегшення від різних недуг.

Коти не лише мітять свою територію, а й демонструють свою любов і вдячність, сплячи біля ніг господарів. Вважається, що таким чином коти демонструють свою цікавість і прихильність до людей, які їх супроводжують.

Що ще може означати котячий "сон в ногах"?

Дослідження, проведене ветеринарами, показало, що коли тварина вирішує спати біля ніг господаря, вона, ймовірно, шукає тепла і комфорту. На думку експертів, коти зазвичай не прагнуть домінувати в ієрархії сім'ї і задовольняються тим, що відпочивають біля ніг господаря, визнаючи, що він є авторитетом.



Чому коти сплять у ногах / Фото Unsplash

Крім того, вважається, що коти не реагують на рухи людського тіла вночі, легко пристосовуючись до різних положень під час сну.

Отже, це зазвичай поєднання зручності, безпеки, прив'язаності та бажання бути поруч, що спонукає котів спати у ногах свого власника.

До слова, раніше Pets24 з'ясовував, скільки живуть коти й кішки. Також у матеріалі можна дізнатися, що впливає на тривалість життя наших домашніх улюбленців.