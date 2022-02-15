Чому коти люблять спати на людях: 5 поширених причин

Коли коти лягають спати на господарів, ті можуть не розуміти причини дій улюбленця. Які є поширені пояснення – читайте у матеріалі.,

Переважно коти лягають спати на людину, бо їм так зручно. Проте є й інші варіанти, які пояснюють такі дії улюблениці.

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• Якщо в будинку прохолодно, кіт лягає спати на людину, аби зігрітися. Наприклад, біля гарячої батареї чи поруч з обігрівачем йому може бути надто жарко. В той момент, коли від господаря достатньо тепла та ще й мʼяко.



Кіт на животі господині / Фото Shutterstock​

• Хоче тактильного контакту. Багато котів лягають на людей, коли страждають від дефіциту уваги, тому так просить більше турботи.

• Кіт лягає на людину і мурчить, бажаючи висловити свою прихильність. Важливо зазначити, що чотирилапий не стане лежати на тому, кого він не любить.



Прихильність до господаря / Фото ZooArt

• Навіть маючи вдома зручне та м’яке місце, яке розташовану в теплому куточку, більшість котів все одно хочуть спати поруч з господарем. Тут велику роль може відігравати сила звички. Якщо в дитинстві тварині часто дозволяли спати поруч, то так він й продовжує робити у дорослому віці.

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• Якщо неприязно ставляться до його господаря або забирають надто багато уваги. Таким чином домашня улюблениця може захищати або ж відповідно ревнувати улюблену людину.