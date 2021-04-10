Вчені пояснили, чому коти не покарають кривдника свого господаря

Суттєва різниця між собаками та котами полягає в тому, що муркотуни ніколи не захистять свого господаря від людини, яка їх ображає. Вчені пояснили таку поведінку котів.

У новому дослідженні вчені з Японії застосували метод, який раніше використовували для вивчення собак. Вони виявили, що коти на відміну від собак не уникають незнайомців, які відмовляються допомагати їхнім господарям.

До теми Службовий собака вкусив поліцейського, який бив чоловіка: відео

Про дослідження

В експерименті кішка спостерігала, як її господар намагався відкрити коробку , щоб дістати щось зсередини. В той час двоє незнайомих людей сиділи по обидва боки.

, щоб дістати щось зсередини. В той час двоє незнайомих людей сиділи по обидва боки. Господар звернувся до них і попросив про допомогу . Один з них погодився і допомагав власникові відкрити коробку. Інший ж сидів пасивно, нічого не роблячи.

. Один з них погодився і допомагав власникові відкрити коробку. Інший ж сидів пасивно, нічого не роблячи. Потім обидва незнайомці запропонували коту частування , а вчені спостерігали, до кого з них тварина підійде спершу.

, а вчені спостерігали, до кого з них тварина підійде спершу. Кіт не виявив переваги до корисної людини і не уникав їжі від байдужого спостерігача.



Коти здатні прийняти їжу від будь-кого / Фото unsplash

Цікаво те, що коли цей метод був використаний для тестування собак, вони виявили чіткий та упереджений негатив. Тварини воліли не приймати їжу у незнайомця, який відмовив у допомозі їхньому власникові.



Собаки упереджено ставляться до кривдників своїх господарів / Фото unsplash

Чому коти так поводяться

Перший висновок, який мимоволі напрошується, це те, що котам байдуже до їхніх господарів. Однак вчені пояснюють, що кішки були одомашнені значно пізніше, ніж собаки, тож, мабуть, це вплинуло на їхню подальшу поведінку.

Крім того, собаки походять від зграйних тварин, а предки котів в основному були поодинокими мисливцями. Тож приручення, ймовірно, підвищило існуючі навички собак, але, можливо, не зробило те саме для котів, які спочатку були менш соціально обізнаними.



Кіт і собака / Фото unsplash

Але це зовсім не означає, що нам слід уникати чи упереджено ставитись до наших муркотливих улюбленців. Перш назвати їх байдужими чи егоїстичними, треба спробувати подивитися на світ їхніми очима.



Ймовірно, коти бачать світ по-іншому, ніж люди / Фото unsplash